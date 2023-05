Carlos Hermosillo, exdirector de la Conade, arremete contra Ana Gabriela Guevara

CIUDAD DE MÉXICO.- Las críticas a Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, por su postura ante el caso de la Selección Mexicana de natación artística continúan, ahora, fue Carlos Hermosillo quien explotó contra la exvelocista.

"Siempre va a ser vergonzoso no apoyar a un atleta", dijo Hermosillo en entrevista a W Deportes.

Hermosillo, quien también fungió como director de la Conade hace años, consideró que el apoyo de la institución debe estar dedicado al atleta, para que pueda prepararse.

"Al deportista le tienes que facilitar las cosas, se tiene que preocupar por competir y nada más", comentó el exfutbolista.

Guevara llamó "deudoras" a las integrantes de la Selección Mexicana de natación artística al compartir que deben 40 millones de pesos que no han justificado, así que Hermosillo explicó cómo son las comprobaciones. "El tema de comprobación de apoyos sí se tiene que hacer en la Conade, pero no directamente los deportistas, se les da a la Federación y luego ya eso se les da a los atletas", comentó Hermosillo.

Carlos reiteró que la razón de ser de un atleta es competir y no preocuparse por tema externos. "No de comprobar con notas de lo que comió o de un hotel. Eso te lo exige el gobierno, el deportista se tiene que preocupar por competir, no por una nota o por lo que comió, eso es lo que te exigen, no sé si ha cambiado", concluyó Hermosillo.

