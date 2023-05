San Judas Tadeo gigante en México, ¿dónde se ubica la escultura del patrono de las causas difíciles?

CULIACÁN, Sin..- Una enorme figura de 25 metros de altura de San Judas Tadeo, uno de los santos más venerados y considerado el patrono de las causas difíciles e imposibles, se convertirá en uno de los símbolos de mayor atracción del municipio de Badiraguato, donde será instalada en el Parque el Mirador.

La monumental escultura del artista sinaloense, Fidel Chaidez, que fue transportada en piezas armables, en varias plataformas de tráiler, desde la capital de Sinaloa, será colocada en una de las partes más altas del municipio serreño para que desde diversos puntos lejanos pueda ser admirada.

¿Dónde está el San Judas Tadeo gigante en México?

#SINALOA Aparece una figura de San Judas Tadeo gigante en #Culiacán pic.twitter.com/IVv7I9S8Gy — Tus Buenas Noticias (@tusbuenas) May 16, 2023

Convertida en la novena estructura más grande en México, la figura de San Judas Tadeo se ubicará en el Parque el Mirador que se construyó en uno de los cerros cercanos a la cabecera municipal de Badiraguato, donde se podrán admirar en un museo piezas históricas de la región, un mural pintado de acrílico y un mirador.

Este espacio con diversas atracciones, contará con una escalinata de 159 escalones para subir a la parte más alta, donde se montará en una base especial la figura de 25 metros de altura del santo patrono de las causas imposibles, los padecimientos, las enfermedades o los casos más difíciles de resolver.

El diseñador de esta obra arquitectónica, Fidel Chaidez, solo reveló que, en el patio de su taller, ubicado en la colonia Chulavista en Culiacán, trabajo por varias semanas, al lado de sus ayudantes para crear la estructura en moldes de barro.

La enorme escultura de uno de los santos más venerados en el país tuvo que ser desarmada en varias piezas para facilitar su desplazamiento hacia Badiraguato, en enormes plataformas de tráiler.

José Paz López Elenes, alcalde de Badiraguato, dijo que consensó con los pobladores la colocación de la figura religiosa en el Parque el Mirador, además de que se consultó con las autoridades eclesiásticas del estado para conocer su opinión. Dio a conocer que la figura de San Judas Tadeo no tuvo costo para el erario, ya que en forma generosa muchos ciudadanos aportaron dinero para su diseño y traslado.

Se espera que en un lapso de dos semanas más pueda admirarse en toda su extensión. La intención es convertir dicho espacio en un referente de visita, tanto de la población del municipio, como de los turistas, de ahí que se busquen nuevos atractivos.

Oración a San Judas Tadeo

Al ser uno de los santos más venerados en México, éste posee una oración que miles de creyentes ponen en práctica. Conócela:

Oración a San Judas Tadeo para casos imposibles y desesperados

¡Oh venerado San Judas Tadeo! Siervo fiel y amigo de Jesús. Muchos son los que te honran y te invocan en el mundo entero, como el patrón de los casos imposibles y de las causas desesperadas. Ruega por mí, que me siento tan impotente y solo.



Por favor, consígueme ayuda visible y rápida. Ven pronto en mi auxilio en este momento de gran tribulación que aflige a mi alma para que pueda recibir el consuelo y la ayuda del cielo en todas mis necesidades, pruebas y sufrimientos, particularmente en esta (realiza aquí tu petición) y que pueda alabar a Dios contigo por siempre.



Te prometo, bendito San Judas Tadeo, que siendo siempre conscientes de este gran favor que me alcanzarás, que siempre te honraré como mi poderoso patrono especial, y fomentaré con enorme gratitud, tu maravillosa devoción. Amén.



¡Oh gloriosísimo apóstol San Judas! Siervo fiel y amigo de Jesús. El nombre del traidor que entregó a tu querido Maestro en manos de sus enemigos ha sido la causa de que muchos te hayan olvidado, pero la Iglesia te honra y te invoca universalmente como el patrón de los casos difíciles y desesperados.



Ruega por mí que soy tan miserable, y has uso de ese privilegio especial a ti concedido de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza.



Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que reciba los consuelos y socorros del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente en la que te presento a continuación. (Haga aquí cada una de sus súplicas)



Alcánzame lo que humildemente te pido para que pueda siempre, con todo mi ser y todo mi corazón, bendecir y alabar a Dios contigo y con todos los escogidos por toda la eternidad.



Te prometo, glorioso San Judas, acordarme siempre de este gran favor y nunca dejaré de honrarte como a mi especial y poderoso protector y hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción.



Amén.



San Judas, ruega por nosotros y por todos los que te honran e invocan tu ayuda.



Rezar el Padrenuestro, Ave María y Gloria (3 veces).