Simpatizantes de Morena amedrentan a periodistas durante un mitin. VÍDEO

CIUDAD DE MÉXICO.- Simpatizantes de Morena golpearon a dos periodistas de Radio Fórmula, durante la celebración de un mitin del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al respecto, Radio Fórmula informó que el reportero Juan Antonio Jiménez y su camarógrafo resultaron lesionados, luego de que los sujetos los golpearon y patearon.

"Estamos bien. No pasó más allá de unas patadas y golpes en la espalda (porque de frente no lo hacen) Lo malo es que no nos dejaron trabajar a gusto y nos invitaron a salir 'amablemente' del evento", dijo el periodista.