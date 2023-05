'Con el PRI ni a la esquina', Movimiento Ciudadano lleva campaña a calles de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional chocaron nuevamente debido a la campaña ‘Con el PRI ni a la esquina’ del partido naranja.

En la colonia Condesa de Ciudad de México, el partido Movimiento Ciudadano develó un muro pintado con la frase “Con el PRI ni a la esquina”, misma consigna usada como hashtag de una campaña en contra de la militancia tricolor en redes sociales.

La campaña de Movimiento Ciudadano inició por un supuesto acuerdo entre Morena y el PRI para ‘dividirse’ las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México en el periodo electoral de este 2023.

“Hace tiempo que lo decimos y seguiremos diciéndolo: con el PRI de Alito Moreno ni a la esquina”, escribió en redes sociales el diputado Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, al denunciar el presunto pacto de Morena y el PRI en Coahuila y Edomex.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el legislador denunció que “el PRI siempre hace trampa” y ahora habría pactado con Morena obtener la gubernatura de Coahuila a cambio de ceder Edomex, razón por la cual hacían un llamado a rechazar al partido tricolor.

Hace tiempo que lo decimos y seguiremos diciéndolo: con el PRI de Alito Moreno ni a la esquina. No sólo nos dividen las ideas; peor: nos repelen sus prácticas. Hoy quedó más que demostrado. pic.twitter.com/MEuXcS0mNf

La campaña en contra del ‘PRIMOR’ se lanza días después de que el PAN hizo una nueva invitación a MC a unirse a la alianza opositora ‘Va por México’, que conforman con el PRI y el PRD.

La invitación ha sido rechazada en ocasiones pasadas por el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien aseguró que en las próximas elecciones de 2024 se enfrentarán “a un grupo que defraudó a México y otro que lo está haciendo”.

Tras la revelación del muro con el slogan anti-PRI, Jorge Álvarez Máynez y Alejandro Piña de MC denunciaron que presuntos militantes del PRI arribaron al lugar para ‘reventar’ la rueda de prensa del partido sobre el tema.

Este es PRI: Alito reventando nuestra rueda de prensa y Del Mazo alabando a Sheinbaum. Las dos caras de un partido que se ha cansado de fallarle a México. pic.twitter.com/ieNvlIFfkt — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 22, 2023

Es exactamente al revés: están justificando de su derrota, como en 2021. Otra vez quieren culparnos de sus errores y pactos inconfesables pero cada vez es más inverosímil. Si tanto les preocupa la elección, ¿Por qué no se van a pintar bardas en lugar de borrar las nuestras? pic.twitter.com/z1JD5llhuy — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 23, 2023

El PRI rechazó la supuesta alianza con Morena para repartirse las gubernaturas de Coahuila y Edomex, acusación lanzada por Movimiento Ciudadano desde hace varias semanas, así como otros presuntos pactos con el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En respuesta a las acusaciones de Movimiento Ciudadano, el partido tricolor acusó a los emecistas de tener una alianza con Morena para perjudicar a la oposición durante las elecciones de 2023, e incluso las de 2024 cuando será electo el nuevo Poder Ejecutivo.

“¡Fuera máscaras! @MovCiudadanoMX ni es movimiento ni es ciudadano, son empleados de Morena, que buscan dividir a la oposición”, escribió el PRI en su cuenta oficial de Twitter.

¡Fuera máscaras! @MovCiudadanoMX ni es movimiento ni es ciudadano, son empleados de Morena, que buscan dividir a la oposición. ¡No te dejes engañar! La opción opositora se llama #VaPorMéxico . pic.twitter.com/GtMcOhaVpt — PRI (@PRI_Nacional) May 22, 2023

“El PRI no permitirá la guerra sucia de @MovCiudadanoMX, quienes buscan ganar con bardas lo que no ganan en las urnas, beneficiando así al oficialismo”, señaló el partido tricolor tras revelarse el muro en su contra en la Condesa.

El PRI no permitirá la guerra sucia de @MovCiudadanoMX, quienes buscan ganar con bardas lo que no ganan en las urnas, beneficiando así al oficialismo.



En la Ciudad de México ya fracasaron en solitario y en el 2024 la historia se repetirá.



La única opción ante el desastre de… pic.twitter.com/judyrgnAEt — PRI (@PRI_Nacional) May 22, 2023