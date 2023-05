Especialista advierte de riesgos si el gobierno federal compra Banamex

Si el gobierno federal compra Banamex podría representar un riesgo para la empresa y en general para el sistema bancario mexicano, pues podría ser visto como la posibilidad de expropiación de la Banca, opinó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE.

En mensajes en Twitter, la especialista afirmó que nadie saldría beneficiado si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador compra acciones de Banamex y habría repercusiones negativas sobre la economía.

"La compra de acciones o inyecciones de capital por parte del gobierno hacia una empresa están relacionadas con rescates. En México, ningún banco necesita ser rescatado", subrayó.

Gabriela Siller, también profesora de Economía del Tec de Monterrey, aseguró que sería inédito que el gobierno comprara acciones de la institución bancaria.

¿Qué es una OPI: es una Oferta Pública Inicial ?

La especialista explicó que una OPI es una Oferta Pública Inicial y refiere a la primera emisión y venta de acciones de una empresa al público inversionista.

"Para llevar a cabo una OPI una empresa necesita tener el VoBo de la autoridad financiera del país donde va a emitir las acciones", agregó.

Si el gobierno actual insiste en comprar Banamex podría propiciar un riesgo no solo sobre esta empresa, sino sobre el resto del sistema bancario, pues podría ser visto como la posibilidad de expropiación de la banca. Sería inédito que el gobierno comprara acciones. — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) May 24, 2023

En los últimos días el gobierno de AMLO ha estado envuelto en polémica por medidas que fueron consideradas como expropiaciones, entre ellas de unas tierras de Ferrosur, aunque a fin de cuentas llegó a un acuerdo económico con Grupo México.

Precisamente Grupo México, del empresario Germán Larrea, tenía la intención de comprar Banamex lo que "se tambaleó" tras la ocupación de Ferrosur y el presidente López Obrador señaló que su gobierno podría adquirir esa institución bancaria.

Citigroup anuncia Oferta Pública Inicial

A fin de cuentas la estadounidense Citigroup, dueña de Banamex, anunció que llevará a cabo una Oferta Pública Inicial (OPI) de sus negocios de consumo y banca empresarial en México, como parte de su estrategia para la venta de la firma.

La Oferta Pública Inicial es una operación que se realiza a través del mercado bursátil, mediante la cual una firma pone a la venta algún activo financiero de una empresa o una sociedad.

También se conoce como "salir a Bolsa, salida a Bolsa o salir a cotizar al mercado". Es el proceso de ofrecer al público acciones de una empresa privada por primera vez.

AMLO reiterá que su gobierno podría comprar Banamex

En su conferencia mañanera, López Obrador reiteró su interés en adquirir Banamex, el cuarto mayor banco de México.

“Sostengo que si no se compra el banco, porque ya llevan como un año trabajando en la negociación y además son procesos lentos, (...), entonces si no quiere vender pues vamos a hablar con ellos, no descartamos la posibilidad (de comprarlo)”, señaló.

Planteó que se podría constituir una “sociedad pública privada” para adquirirlo, en la que el gobierno aporte hasta 3,000 millones de dólares y otros 2,000 millones de dólares se obtengan de la venta de acciones a los mexicanos.