Felipe Calderón ''estaba metido con el narco'': afirma Sandra Ávila, ''La Reina del Pacífico''

MÉXICO.- Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como "La Reina del Pacífico", tuvo una entrevista con Adela Micha, en donde confesó que el expresidente Felipe Calderón "estaba bien metido con el narco".

De acuerdo con la acusada de narcotráfico, el Felipe Calderón tenía conocimiento de los sobornos que recibía Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública por parte de grupos del crimen organizado.

“No, ¿Felipe? Felipe estaba bien metido con el narco”; afirmó la reina del Pacífico ante el cuestionamiento de las acciones que realizó el exmandatario federal para combatir a los integrantes del crimen organizado.

Ante ello, la periodista cuestiona a Sandra Ávila si tiene pruebas de sus dichos, a lo que ésta revira que de sus dichos sobre las actividades ilícitas que realizan diversas personas tampoco tiene pruebas.

Ávila Beltrán dijo: “A ver si yo ahorita entrego una tonelada de drogas le digo dame un recibo pues no, no tengo pruebas, la declaración de la guerra contra el narco es su slogan, dices, estás haciendo una declaración muy grave y de todo lo que hemos hablado ¿de qué tengo prueba, cual si me crees y cual no me crees o cuál me va a creer el público y cual no?, ¿tengo pruebas, tengo un papel firmado, tengo grabaciones, no, porque no puedes grabar?”.

La "Reina del Pacífico" también aseguró saber quien era Genaro García Luna, "yo sabía con quién trataba, yo sabía quién le pagaba”, sentenció y aseguró que ella “jamás” le pagó un soborno al exsecretario de Seguridad.

La periodista siguió cuestionando si ella había sido testigo de los sobornos. “¿Pero te consta que alguien sí le pagaba? ¿Lo viste, viste que alguien le mandara dinero?”, preguntó.

“¡Claro! Sí. Si yo digo que es un corrupto es porque es un corrupto”, sentenció la mujer, quien durante su andar por el mundo del narco ha conocido a diversos líderes.

Ante esas acusaciones, el expresidente de México Felipe Calderón no se ha pronunciado.

“La Reina del Pacífico” fue detenida en septiembre de 2007 en la Ciudad de México, acusada del delito de trasiego de cocaína para el tráfico de cocaína a los Estados Unidos y, tras pasar siete años, fue liberada en 2015, debido a que no se pudieron comprobar sus vínculos con Ismael ‘El Mayo’ Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.