El youtuber Yulay sube al Popocatépetl para grabar un vídeo; lo tunden en redes

CIUDAD DE MÉXICO.- El youtuber Yulay fue criticado en redes sociales, luego de entrar a una zona restringida en una de las comunidades más cercanas al volcán Popocatépetl. Yulay es conocido por regalar dinero, apoyar a buenas causas, acudir a lugares abandonados y realizar bromas.

En días recientes, el Popocatépetl ha tenido una intensa actividad e, incluso, se las autoridades correspondientes señalaron que se encuentra en alarma Fase 3. Sin embargo, aunque se han restringido los accesos para ingresar a un perímetro cercano de Don Goyo, el youtuber Yulay ignoró las restricciones y subió al volcán.

Por medio de sus redes sociales el influencer compartió su recorrido en la localidad de Sanitago Xalitzintla en San Nicolás de los Ranchos, Puebla, con la intención de acercarse lo más posible al volcán y documentar su estadía.

El joven subió un video en su canal de YouTube en el que mostró cómo se acercó a las faldas del volcán Popocatépetl y visitar a la comunidad de Xalitzintla en San Nicolás de los Ranchos, Puebla, a pesar de las restricciones de las autoridades.

El youtuber esquivó la seguridad para ingresar a la población, la cual es una de las más cercanas a “Don Goyo”, por lo que quebrantó la alerta por actividad volcánica y las advertencias de protección civil, por lo que fue criticado por generar material para sus redes sociales y así obtener likes y vistas.

Recibiendo comentarios como: ''Todo para sacar lana a costa de lo que está pasando, no nada más expone su vida, si no la de los rescatistas por uno que no toma las medidas cautelares de las autoridades''.

¿Cómo es Santiago Xalitzintla, área restringida del Popocatépetl?

Santiago Xalitzintla es una localidad del estado de Puebla, conocida por ser la población permanente más cercana al cráter del volcán Popocatépetl, forma parte del municipio de San Nicolás de los Ranchos.

Su principal actividad económica es la agricultura. El número de habitantes aproximado es de 2 mil 569 personas.

Esta comunidad se localiza a 2 mil 560 metros sobre el nivel del mar y a 12 kilómetros del cráter del volcán "Don Goyo", siendo la población más cercana al Popocatépetl.

Asimismo, es la comunidad que mayor riesgo corre en caso de una erupción volcánica, principalmente por la posibilidad de ser alcanzada por flujos piroclásticos y lahares producidos por el derretimiento de los glaciares que coronan el volcán, por lo que al ocurrir los picos en la actividad volcánica, como en el mes de diciembre de 2000 se ha visto en la necesidad de ser evacuada su población.

El 25 de julio se celebra la fiesta del pueblo en honor al santo patrón Santiago Apóstol, las festividades dan inicio el 24 de julio con las tradicionales mañanitas en la iglesia. Posterior a las mañanitas los mayordomos y segundos, proceden a cambiar de vestimenta a la imagen de Santiago Apóstol.