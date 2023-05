Carlos Loret de Mola ''defiende'' a López Obrador; el periodista yucateco le dio la razón

CIUDAD DE MÉXICO.— Carlos Loret de Mola sorprendió enormemente al darle la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien denunció el racismo y clasismo que prevalece en México.

El periodista yucateco por primera vez coincidió con los señalamientos que realizó el presidente en torno a los ataques que se le lanzan.

Así fue como Carlos Loret de Mola ''defendió'' a Andrés Manuel López Obrador

Fue en su noticiero de YouTube que Carlos Loret de Mola le dio la razón a AMLO y hasta lo defendió. El presentador de TV indicó que López Obrador “dijo algo en lo que tiene razón”, pues el periodista está de acuerdo con que numerosas críticas contra el presidente y el gobierno federal, están basadas en temas de racismo y clasismo.

“¿Cuántas de las críticas al gobierno y a sus actuales integrantes se basan sencillamente en el racismo y en el clasismo?”, mencionó el periodista.

Carlos Loret de Mola le da la razón a AMLO y hasta lo ''defiende''

Asimismo, Loret de Mola "salió en defensa" de Andrés Manuel al recriminar que una parte de los cuestionamientos contra el gobierno federal, se centren en temas ajenos a la gobernanza, pues las críticas de la oposición no señalan la corrupción, la falta de medicamentos o los altos niveles de violencia que se han registrado.

Por el contrario, según Carlos Loret de Mola, en muchas ocasiones las críticas contra AMLO son por su forma de vestir o el color de piel.

Carlos Loret de Mola coincidió con los señalamientos que realizó AMLO en torno al racismo y clasismo

Fue así como el periodista yucateco coincidió con Andrés Manuel López Obrador sobre los actos de racismo y clasismo que suele denunciar y que muchos consideran como argumento sin validez.

“¿Cuántas veces no hemos escuchado que gente inconforme con el gobierno, no se queja de la corrupción que ha alcanzado hasta a la familia del presidente; no habla de la incompetencia del gabinete, del desabasto de medicinas, no denuncia los niveles récord de violencia? ¿Sino que centra sus ataques en el aspecto de un político, en su manera de hablar, en su color de piel, en su forma de vestir? Estos no son argumentos, esto es racismo, simple y llano, clasismo también”, explicó el presentador de noticias. Loret de Mola llama a la oposición a reflexionar en su racismo y clasismo contra AMLO

Finalmente, Loret de Mola pidió a la oposición reflexionar en cuanto a sus ataques racistas y clasistas contra el presidente de México, ya que si no se hace un cambio en el rumbo de las críticas, “no habrá futuro” para la democrática.

