Elecciones en Coahuila. Lenin Pérez manda mensaje a sus opositores: "Aquí nadie se va a rajar"

A pocos días de la elección al gobierno de Coahuila, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció este sábado por la mañana el retiro del apoyo a Lenin Pérez para apoyar al morenista Armando Guadiana en la contienda por la gubernatura de ese Estado.

Tras el anuncio, el candidato Lenin Pérez lanzó un mensaje a los ciudadanos de Coahuila para afirmar, de nueva cuenta, que no declinará a favor de Morena.

"El día de hoy me encuentro en compañía de las candidatas y candidatos a Diputados del Congreso de Coahuila de la Alianza Rescatemos Coahuila de UDC y El Verde. Hoy la dirigencia nacional del Partido Verde en un desconocimiento total de lo que pasa en Coahuila y sin consultarlo con su militancia se pronunció a favor de la candidatura de Armando Guadiana, un candidato que lo único que persigue es su interés personal y que está alejado tanto de la ideología del Partido Verde, como de Morena y de UDC", afirmó al inicio de su mensaje.

NO VOY A DECLINAR, EN COAHUILA NO ACEPTAMOS LAS IMPOSICIONES DEL CENTRO DEL PAÍS.#SíHayOtroCamino#YoConLenin pic.twitter.com/TyJ0zMbKFF — Lenin Pérez (@leninperezr) May 27, 2023

En el vídeo, con casi tres minutos de duración, afirmó que su contrincante, apoyado ahora por el Partido Verde, va abajo en las encuestas y, por esa razón, tuvieron que hacer uso de las "más bajas prácticas priistas", afirmó.

El candidato a la gubernatura de Coahuila, afirmó que un grupo de personas ajenas a lo que pasa en ese Estado quiso decirles lo que se debe hacer pensando que los ciudadanos son fichas que pueden mover a su antojo.

Lenin Pérez afirmó que a los coahuilenses nadie les va a decir desde la Ciudad de México lo que tienen que hacer anteponiendo intereses que no son de Coahuila.

"Aquí nadie se va a rajar": Lenin Pérez

Tras resaltar su trayectoria política, Lenin Pérez afirmó que esas acciones no lo debilitan, sino lo fortalecen y, debido a esto, afirma que Coahuila necesita un cambio y políticos con ideales, honestos y congruentes. También lanzó un mensaje para El Partido Verde: Por más circo, maroma o teatro que hagan, su candidato no va a ganar por que, según Lenin Pérez, no representa el cambio que los coahuilenses buscan.

Al final de su vídeo hizo un llamado a todos los ciudadanos de Coahuila para demostrar que en ese Estado no se debe jugar ni traicionar.

Anuncio del Partido Verde

uD83DuDEA8 El Partido Verde declina a favor de Armando Guadiana, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila. pic.twitter.com/UAUrJCs0mz — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 27, 2023

Reacciones en redes

Lo que pasó hoy en #Coahuila con en el Verde es lo siguiente:



La dirigencia nacional rompió la alianza con la UDC y llamó a vitar por Armando Guadiana y Morena.



La dirigencia estatal sigue hoy mismo haciendo campaña por la UDC y Lenin Pérez.



Sigue... — Javier Garza Ramos (@jagarzaramos) May 27, 2023