Gobernadores de Morena piden a Perú que los declaren personas non gratas

CIUDAD DE MÉXICO.- Los y las gobernadoras de Morena y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum manifestaron su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador al ser declarado persona non grata en Perú.

En un mensaje publicado en redes sociales, los funcionarios afines a la 4T pidieron al Congreso de Perú y a la presidente Dina Boluarte que los declare personas non gratas, en respaldo con AMLO y su postura contra su homóloga peruana.

El presidente López Obrador ¨ha sido claro en la defensa del C. Presidente Pedro Castillo, quien fue separado de su cargo ilegalmente y encarcelado injustamente¨.

Gobernadores de la 4T respaldan a AMLO

Días después de que el Congreso de Perú declaró persona non grata a AMLO, en respuesta a sus criticas al gobierno de Dina Boluarte, los gobernadores afines al mandatario respaldaron su postura.

En diciembre pasado, Pedro Castillo se enfrentaba a su tercer intento de destitución cuando anunció la disolución del Congreso y que gobernaría a través de decretos.

Sin embargo, el Congreso realizó la votación para retirarlo del cargo, tras lo que fue arrestado por lo que se señaló como un intento de golpe de Estado y la vicepresidenta Dina Boluarte subió a la Presidencia.

Desde entonces el mandatario mexicano ha desconocido al actual gobierno de Perú y calificado a la presidenta Dina Boluarte como una ¨usuarpadora¨.

¨Los gobernadores, gobernadoras y la Jefa de Gobierno de la 4T apoyamos al presidente Andrés Manuel López Obrador en la defensa de Pedro Castillo y le decimos a la señora Dina Boluarte y al Congreso de Perú que pueden declararnos también personas non gratas”.

Juntas y juntos en la 4T, leales a los principios democráticos, estamos en contra del racismo, del clasismo y de toda forma de discriminación, en México y en cualquier país, sobre todo, cuando esto se traduce en la imposición de gobiernos autoritarios que transgreden los…

Los morenistas también aseguraron ser ¨leales a los principios democráticos¨e indicaron que a lo largo de su historia México ¨ha estado en contra de golpes de Estado y actos autoritarios que deponen presidentes, como ha ocurrido en Perú¨.

AMLO rompe relaciones comerciales con Perú

Este viernes 26 de mayo, el presidente López Obrador aseguró que su Gobierno “no quiere tener relaciones económicas ni comerciales con el Perú” debido a que Dina Boluarte sería una “usurpadora”.

“Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos. Sencillamente se queda en pausa”, afirmó desde Palacio Nacional durante su conferencia ‘mañanera’.

Además, el mandatario reiteró su negativa a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú tras la destitución de Pedro Castillo.

Presidente de México, López Obrador, entregará presidencia de Alianza del Pacífico a Chile. No quiere tratos con Dina Boluarte a quien llama usurpadora. Solo lamenta no visitar Machu Picchu ni al pueblo peruano que "es mucho pueblo para tan poco gobierno."

“Se la entrego a los chilenos, pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la Presidencia […] si Chile la entrega al Perú es su asunto, pero nosotros no participamos hasta que no haya normalidad política democrática en el Perú”.

Sobre ser declarado persona non grata, dijo que “si no puedo ir al Perú, lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu”

“Y, desde luego, ver a ese pueblo tan bueno, extraordinario. Es mucho pueblo de Perú para tan poco Gobierno”, agregó.

