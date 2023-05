AMLO critica a simpatizantes de la Corte: actuaron con prepotencia, afirma

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a los manifestantes que llevaban semanas afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), insultando a los ministros, y dijo que los participantes de la marcha que los desalojaron, actuaron con prepotencia.

"Creo que se actuó de parte de los que marcharon con prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose enfrente de la Corte, pero no debieron ir a provocar y a quitarles las mantas, hay que respetar eso, no creo que eso sea correcto, hay que evitar la confrontación y la violencia", dijo.

Añadió que según el reporte que tiene, participaron tres mil personas en la marcha en defensa de la SCJN y contra las agresiones en contra de la ministra presidenta Norma Piña.

AMLO ordenaría indagar a quienes se manifestaron a favor de la SCJN



El presidente criticó que los manifestantes retiraran las consignas contra la @SCJN y señaló que «hay que ver quiénes son».



Aseguró que no desean saber su identidad para reprimirlos; sin embargo, no precisó… pic.twitter.com/Y3ywy7o3UD — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) May 29, 2023

"Todo mundo tiene derecho a manifestarse, ayer a pesar de que Ciro Gómez Leyva, todos los medios, convocan a las manifestaciones, de acuerdo con el informe que tengo, tres mil personas, muy erizo", comentó. A pesar de la valla que hicieron elementos de la policía capitalina para desalojar a los manifestantes en contra de la SCJN, el presidente López Obrador negó la presencia de dicho cuerpo policiaco.

"Hay que ver quiénes son, no para perseguirlos, o reprimirlos, tan es así que no había ni policía, porque hay libertades. Puede haber algunos dirigentes fascistas, pero los opositores a nuestro movimiento son más que nada conservadores, pero con tendencia autoritaria, muy poco tolerantes", aseveró.

Vídeos de redes sociales:



Manifestantes a favor de la Corte, quitan plantón opositor de la sede de la @SCJN



Un grupo de personas que acudieron a la marcha pacífica en defensa de los ministros de la Suprema Corte, arrancaron las casas de campaña del plantón opositor a los ministros que se encontraba… pic.twitter.com/CiuSbyiVA0 — Político MX (@politicomx) May 28, 2023

