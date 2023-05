Sedena asigna contratos directos a empresa relacionada a Grupo Higa, criticada por AMLO

El 9 de noviembre de 2014 el equipo de investigación de Aristegui Noticias dio a conocer un reportaje en la que se reveló la existencia de un lujoso domicilio que sería nombrado como la "Casa Blanca" en Lomas de Chapultepec, valuado en 86 millones de pesos propiedad del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Según la investigación, dicha propiedad estaba relacionada con el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los contratistas con quien Peña Nieto había tenido estrecha relación desde que era gobernador del Estado de México. En ese entonces, el opositor Andrés Manuel López Obrador exhortó a las autoridades a investigar al empresario por, según él, haber sobornado con dicha "Casa Blanca" al presidente de México.

“La Casa Blanca en las Lomas se la dio como un moche el contratista favorito de Peña, Hinojosa Cantú”, acusó en ese entonces AMLO. Según él, dicha propiedad había sido una recompensa a Peña Nieto de su “amigo y contratista predilecto”, quien a través de la empresa Eolo Plus “le rentaba los helicópteros y aviones cuando era gobernador del Estado de México”.

Noticias Relacionadas MCCI detecta presuntas empresas "fantasma" con contratos con la 4T

Gobierno de AMLO, relacionado con Eolo Plus

A poco más de seis años de esa investigación y las declaraciones de AMLO, en abril de 2021 su gobierno recurrió a la misma empresa aeronáutica fundada por Hinojosa Cantú, para servicios de apoyo logístico a aeronaves del Ejército según revelan documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El primer contacto del gobierno de AMLO con Eolo Plus se dio el 21 de abril de 2021 cuando el teniente Adrián Peña Gómez, encargado de cotizaciones de la Fuerza Aérea, buscó vía mail a la directora comercial de Eolo Plus, Karen Suárez, para solicitarle información sobre los servicios aeroportuarios que ofrecía la empresa. “Agradezco mucho la conversación telefónica que tuvimos y agradezco la oportunidad que nos brindan de poder ser candidatos a ofrecer nuestros servicios de atención en tierra para sus operaciones”, le escribió el mismo día la directiva de Eolo Plus al Teniente Peña desde el correo corporativo ksuarez@eolo.com.mx.

Al final de su mensaje, la ejecutiva incluyó un sello digital con el logotipo de Eolo Plus y de su asociada Jetex, una empresa multinacional de servicios aeronáuticos y cuya representación en México está en el Aeropuerto de Toluca, en el mismo hangar de la empresa de Hinojosa Cantú.

Eolo y Jetex se asociaron en 2018, y comparten desde entonces instalaciones físicas, directivos e incluso el sitio en internet eolo.com.mx.

Asignación de contratos directos

El 18 de mayo de 2021, a poco menos de un mes de la primera comunicación con el Gobierno de AMLO, la gerente comercial de Eolo Plus recibió un correo en su cuenta alterna ksuarez.eolo@hotmail.com en la que un representante de la Fuerza Aérea Mexicana le notificó la asignación del contrato CYL002 para servicios de sanitización en las aeronaves Hercules C-130 matrículas 3611 y 3616, en la base aérea de Santa Lucía.

A partir de esa fecha, las asignaciones directas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se multiplicaron hasta sumar más de 120 órdenes de servicios y contratos por un monto equivalente a más de 11 millones de pesos según documentos publicados por MCCI.

MCCI tuvo acceso a los pedidos de servicios asignados directamente por la Fuerza Aérea a Jetex (empresa asociada a Eolo), y verificó su autenticidad tanto en los registros de facturas como en los archivos hackeados a la Sedena por el colectivo Guacamaya.

En ese cruce de información se pudo determinar que la Fuerza Aérea Mexicana ha contratado servicios por más de 516 mil dólares y 47 mil euros con la empresa Jetex por logística en vuelos realizados desde mayo del 2021 hasta agosto del 2022. Ese monto equivale a más de 11 millones de pesos.

Según publica MCCI, en la elaboración de ese reportaje revisaron 125 facturas que amparan servicios tan diversos como suministro de combustible, escaleras para aviones, vehículos remolcadores, comidas durante los vuelos, logística, descarga de aguas negras, dotación de agua potable, barra de arrastre, por mencionar solo algunos.

En una carta enviada el 17 de mayo de 2021 a la directora comercial de Eolo, Karen Suárez, la Sedena precisó que los servicios aeronáuticos serían para 11 aeronaves del Ejército.

En la carta, que fue enviada al correo corporativo ksuarez@eolo.com.mx, se menciona que los servicios se realizarían tanto en territorio nacional como en 19 países de América, Europa, Asia y África.

Lee aquí la investigación completa de MCCI:

#Entérate En MCCI te contamos sobre los contratos que recibió Grupo Higa por parte del gobierno de @lopezobrador_, además del apoyo ilegal a Delfina Gómez y el espionaje en México y su uso indiscriminado.



No te pierdas nuestro resumen #CuentasClaras. pic.twitter.com/hI0ZM98cR6 — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) May 29, 2023

Gobierno de AMLO ‘vuela’ con Grupo Higa

Sigue leyendo: