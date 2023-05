El Inai señala a la Segob de bloquear la transparencia

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) Norma Julieta del Río reveló un supuesto boicot desde la Secretaría de Gobernación (Segob), a cargo de Adán Augusto López, para que los sujetos obligados dejen de atender las solicitudes de información.

En conferencia de prensa, la comisionada explicó que en chats de las unidades de transparencia circulan mensajes que señalan que ya no tienen la obligación de atender las peticiones de transparencia.

“Hemos sabido que se les está llamando a no contestar porque ya no es obligación, mentira, es su obligación. A mí me lo dijeron, circula en chats, hay chats de unidades de transparencia y ahí una persona de una unidad de transparencia de acercó y me dijo: ‘Comisionada ¿qué hacemos?, las unidades de transparencia estamos batallando mucho para que nos generen la información porque las áreas administrativas nos dicen ‘ya no vamos a entregar nada’. Yo le pregunté: ‘¿Quién les dijo eso?’, y me responde: ‘no puedo decirle, pero es el segundo a bordo’, y bueno, el segundo de a bordo es el secretario de Gobernación”, acusó la comisionada.

La comisionada Josefina Román Vergara dijo que muestra de que se están dejando de atender las solicitudes de transparencia es que, solo la semana pasada, los recursos de revisión prácticamente se duplicaron.

“La semana pasada recibimos 460 recursos, son casi el doble, y lo lógico es que a más recursos o no hay respuestas o estaban incompletas”, detalló.

Por lo anterior, las comisionadas y los comisionados llamaron a los 779 sujetos obligados a que sigan atendiendo las solicitudes de información. “Si no lo hacen, solo se van a meter en problemas, porque sesionemos o no, ahí están los recursos, pero así fue, nos dijeron que están recibiendo órdenes de no contestar las solicitudes de transparencia”, insistió la comisionada Del Río.

Explicaron que ya han solicitado, a través de oficios oficiales el diálogo con Adán Augusto López, pero no han obtenido respuesta.

Confiaron en que el pleno del Inai pueda sesionar lo antes posible, pero advirtieron que si no lo hacen antes de septiembre, “estará en riesgo el presupuesto del instituto”.

La comisionada presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra, recordó que anteayer lunes se cumplió un mes sin que el pleno de dicho órgano pueda sesionar por la falta de quórum.

A través de su cuenta de Twitter destacó que desde el pasado 1 de abril suman más de 3 mil recursos de revisión interpuestos por la ciudadanía, que no podrán atenderse por falta de quórum.

“A la fecha tenemos más de 3 mil recursos en sustanciación, de los cuales más de 800 están listos para ser votados, con lo que se vulnera el ejercicio pleno de los derechos que tutelamos”, escribió la comisionada.

Previamente Blanca Lilia Ibarra señaló que la democracia no puede concebirse sin transparencia.

“México requiere instituciones sólidas que garanticen los derechos y libertades de todas y todos. En el Inai seguiremos fortaleciendo la cultura de la transparencia, el derecho a saber y la protección de los datos personales”, expuso.

En paralelo, las y los comisionados del Inai afirmaron que la omisión del Senado para nombrar a un comisionado provoca que se vulnere la garantía plena del ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, en detrimento de los mexicanos.

“Ya que el organismo garante nacional carece del quórum mínimo de cinco comisionados, que exige la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que su pleno pueda sesionar”, indicaron en un comunicado.

Esta situación, afirmaron, implica que la sociedad no pueda defenderse cuando sean afectados sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, debido a que, si bien sus quejas siguen siendo recibidas por el Inai, no pueden ser resueltas en el pleno, “lo que transgrede ambos derechos humanos garantizados por la Constitución”.

“El organismo garante nacional desplegará y hará valer todas las herramientas jurídicas a su alcance para lograr que, a la brevedad posible se restablezca el ejercicio pleno de los derechos que tutela”, puntualizaron.

Las y los consejeros aclararon que, pese a que el pleno del Inai no pueda sesionar “todos los sujetos obligados, sin excepción, deben cumplir con las leyes en la materia, lo que implica cargar sus obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), además de responder en tiempo y forma las solicitudes de información que se les presenten”.

De igual forma, que tanto instituciones públicas como particulares deben mantener el respeto irrestricto a la protección de los datos personales.