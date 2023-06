El SAT hace cambios en la nómina

Con la nueva reforma fiscal los recibos de nómina han sufrido cambios que requieren más información, por lo que los patrones deben incorporar nuevos datos de sus empleados. En total son seis los nuevos requerimientos solicitados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Yamilee Dávalos Rosillo, gerente de facturación en Facturador.com, enumera los datos que debe llevar la factura de nómina, además de la clave del Registro Federal de Contribuyentes, que son: el nombre del empleado, el código postal del domicilio fiscal registrado ante el SAT, así como el uso del CFDI, que debe corresponder a la clave “CN01” o de nómina.

Es importante también marcar el régimen fiscal en el que está dado de alta el empleado, que debe ser el de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios, correspondiente a la clave 605, del catálogo actual.

Incluso en el complemento de recibo de pago de nómina también debe incluirse el código postal del lugar dónde se expide el comprobante y los datos del emisor. Los datos utilizados para el llenado de las facturas de nómina deben coincidir con los que el SAT tiene registrados en su base de datos.

La experta recuerda que es importante timbrar los recibos de nómina porque es la forma de dar validez a los CFDI, y eso solo es posible a través del timbrado por parte del SAT. En cambio, si un comprobante fiscal no es verificado, no tiene validez. En el caso de los recibos de nómina, no pueden ser deducibles de impuestos ni tener ningún efecto fiscal ni para el empleado ni para el patrón.

Dávalos Rosillo señala que en caso de que se llegara a emitir una factura de nómina con Certificado de Sello Digital caduco, es decir, sin validez fiscal, es necesario cancelarla y expedir nuevos archivos que cumplan con los requisitos.

Las modificaciones contenidas en las reformas fiscales que empezaron este año con la nueva versión de factura electrónica, derivando en cambios a la nómina o aquellos de gran impacto como el complemento carta porte, forman parte de una serie de estrategias promovidas por la autoridad tributaria, y encaminados a mejorar la tributación y erradicar las malas prácticas fiscales.

