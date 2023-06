Jalisco bajo fuego: Este es el saldo preliminar de los enfrentamientos en Teocaltiche

TEOCALTICHE.- La noche de ayer martes 30 de mayo se registró una serie de enfrentamientos y la presencia de sujetos armados en el municipio de Teocaltiche, Jalisco.

Los enfrentamientos habrían comenzado minutos después de las 19:00 horas; pobladores del mencionado municipio denunciaron en redes sociales que varios hombres con equipo táctico y arsenal de alto calibre que recorrían la plaza principal.

De manera extraoficial se reportó que las balaceras habrían iniciado en Nochistlán, al sur de Zacatecas, tras lo cual se extendieron sobre toda la carretera hacia Teocaltiche.

Presuntamente, los enfrentamientos fueron entre miembros del Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se extendieron por más de 40 minutos.

De acuerdo con informes preliminares, ciudadanos reportaron al menos una decena de narcobloqueos con vehículos incendiados en varios puntos de la región de Los Altos de Jalisco.

Aproximadamente 15 vehículos resultaron calcinados y dos camionetas de blindaje artesanal conocidas como ‘Monstruo’, según informes obtenidos por Infobae pero aún no confirmados por la autoridad oficial.

Medios locales señalaron que algunas de las unidades que fueron calcinadas se hallaron a un costado de la carretera de Teocaltiche a Jalostotitlán.

Usuarios de redes sociales compartieron vídeos de los bloqueos y algunos enfrentamientos, en uno de los cuales se ve a dos sujetos armados caminando por la calle, uno con un fusil de asalto y otro con un arma corta.

La Coordinación Estatal informó sobre una balacera entre grupos armados a la altura del crucero de Nochistlán y Jalostotitlán, en la zona de Los Altos Norte.

Not Ukraine or Russia, it's the Mexican #Narcostate of @lopezobrador_, with shootings and roadblocks by the cartels happening tonight in the town of Teocaltiche.



Just today Lopez had called for cartel thugs to be "responsible and behave". https://t.co/o6hLGH0d0f pic.twitter.com/XSu6felTlo — David Wolf (@DavidWolf777) May 31, 2023