El hijo de López Obrador es captado durante un viaje a Barcelona

CIUDAD DE MÉXICO.— Este viernes, diversos medios de comunicación han publicó imágenes que circulan en redes sociales de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Al parecer, las imágenes del hijo mayor del presidente López Obrador fueron captadas cuando realizaba un viaje de México a Barcelona, España, en la sección de primera clase de la aeronave.

Las fotografías fueron publicadas en la cuenta de la red social Twitter del usuario @_antonioleyva.

Antonio Leyva se identifica en Twitter como "opinador de ratos libres" y también se cataloga como "inflenciador en redes sociales".

Que tal! #Mexico a #Barcelona ...Así es la clase turista del bienestar de l familia real. uD83DuDC47uD83CuDFFB pic.twitter.com/OsdIQm01x0 — Toño (@_antonioleyva) May 5, 2023

En su tuit, Antonio Leyva escribió: "Que tal! #Mexico a #Barcelona ...Así es la clase turista del bienestar de l familia real".

El mensaje también incluyó cuatro fotografías en las que se puede observar a José Ramón López Beltrán, hijo del mandatario mexicano.

En Twitter, el hijo del presidente subió un mensaje al parecer en respuesta a las recientes revelaciones en su contra:

Está @ClaudioXGG en un plan nauseabundo y grotesco. Es un cobarde. — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) May 5, 2023

La publicación se ha replicado en varios medios de comunicación y también generó diversos comentarios, a favor y en contra del primogénito del mandatario.

El usuario Salvador S. @Sal_SnchezG escribió: "Y?

No es servidor público, quien tiene dinero, producto de sus actividades empresariales (su esposa) puede y debe gastarlo como guste".

El usuario darkvader@darkvad39077851 cuestionó: "Van a cuba no???"

Ricky Rosdel@Rosdel03 hizo un comentario con referencia a recientes inversiones con una empresa española: "Con quienes hicieron negocios?? A si los de iberdrola, estos les pondría el último clavo al cajón!!"

Mientras que el usuario Juan-Carlos Betanzos @jcbetanzos comentó: "Costo UNA persona!! La nana ha de ir en turista no?" y agregó una imagen con la cotización del precio del vuelo, calculado en 80,287 pesos mexicanos.

Entre otros comentarios.

"Ahí tienen a los ex Presidentes.. Salinas de Gortari y el licenciado Peña Nieto que ahora viven en España.. así era antes..

A ver..

¿ Porque no se quedaron aquí a rendir cuentas ?"

AMLO 2022



3 Doritos después..



Aquí su hijo José Ramón escondiendo las Maruchan para aguantar… pic.twitter.com/ldNdxBujtE — Melissa ?? (@Melissa_Bely) May 5, 2023

Su cuenta de Twitter, la usuaria Melissa @Melissa_Bely, publicó un mensaje referente a una de las imágenes presuntamente del hijo mayor del presidente López Obrador.

En su mensaje escribió: ""Ahí tienen a los ex Presidentes.. Salinas de Gortari y el licenciado Peña Nieto que ahora viven en España.. así era antes.. A ver.. ¿ Porque no se quedaron aquí a rendir cuentas ?" AMLO 2022 3 Doritos después.. Aquí su hijo José Ramón escondiendo las Maruchan para aguantar el viaje a Barcelona.. Para no rendir cuentas..".

Qué raro vagón del Metro de la CDMX. ¿O será un café cualquiera? Es muy lujoso para la vida franciscana o en la sana mediania, aunque al otro vagón lo defiendan quienes nunca en su vida han pisado un lugar como ese y vivan en austeridad forzada, encantados con la demagogia del… pic.twitter.com/9t5ysOZWHk — Marco Levario Turcott (@Arouet_V) May 5, 2023

Sobre el tema, Marco Levario Turcott @Arouet_V, director de la @RevistaEtcetera, publicó en su cuenta de Twitter: "Qué raro vagón del Metro de la CDMX. ¿O será un café cualquiera? Es muy lujoso para la vida franciscana o en la sana mediania, aunque al otro vagón lo defiendan quienes nunca en su vida han pisado un lugar como ese y vivan en austeridad forzada, encantados con la demagogia del presidente y luchando contra el neoliberalismo. Buen viaje".