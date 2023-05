Profeco califica como "malas" algunas marcas de tops deportivos

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque hay tops deportivos de excelente calidad, hay otros que están hechos de telas diferentes a la indicada en la etiqueta y que tardan mucho en secar el sudor, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) enlistó los mejores y los peores tops para hacer ejercicio.

Para determinar su calidad, el laboratorio de Profeco analizó 13 prendas deportivas en cuanto a calidad de tela, comodidad, talla, fibras, acabado, peso y masa de la tela, resistencia al reventamiento, comportamiento después del lavado, entre otros estudios que se publicarán en la Revista del Consumidor del mes de mayo.

Entre las que se revisaron están Adidas, Danskin, Everlast, Fit, Reebook, Puma y Nike y en general todas salieron "excelentes" o "muy bien", como en otros estudios, algunas traen detalles menores de etiquetado, aunque, hay una marca que es la más "malita", dijo el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield.

¿Cuál es la marca de top "más mala" según la Profeco?

"La única (marca) más malita es la que se llama FIT, porque tiene el etiquetado muy incompleto, no cumple, porque muchas cosas que deben de venir en la etiqueta sobre lavado y cuidado no lo traen, no traen nada", comentó.

Sheffield añadió "aunque salió muy mal calificado no es para sancionarlos. Fue la única que no estaba muy bien, ni excelente ni bien, fue muy mediocre, mediocrona", porque "cuando se moja con el sudor es la que más se tarda en secar y tiene fibras diferentes a las que declara".

Tops deportivos fueron mejor calificados

Mientras que, con las mejores calificaciones, es decir, con "excelente" están:

-Danskin, hecho en China que vale 259 pesos.

-Adidas, hecho en Vietnam, "también tuvo calificación excelente, pero vale 810 pesos, vas a pagar 3 veces más por lo mismo", dijo Sheffield.

-Reebook, hecho en Tailandia, de 749 pesos, aunque hay otro diseño de la misma marca que cuesta 472 pesos hecho en Paquistán y que salió con calificación "bien".

Sheffield recomendó "realizar una compra razonable, ¿por qué? pagar 250% más por una marca, cuando vas a tener un producto igual de cómodo pagando mucho menos. No te dejes ir por la marca, no le tienes que buscar mucho para encontrar lo mismo a mejor precio".