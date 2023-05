Se activa por error la alerta sísmica en la Ciudad de México

Alerta sísmica en Ciudad de México. La mañana de este lunes se registró la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México, sin embargo, no se percibió el sismo. Foto: El Universal/Elda Lastra

CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este lunes se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México. En cuanto el sistema de alarma sonó, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, utilizó sus redes sociales para advertir sobre el sonido de la alerta.

Se activa la alerta sísmica. En breve más información. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 8, 2023

No obstante, la mandataria capitalina aseguró que en breve daría más información. Cibernautas aseguraron que no habían sentido el movimiento causado por el sismo, incluso en otros casos señalaron que no habían escuchado la alarma.

Claudia Sheinbaum se encontraba encabezando un evento de entrega de nuevas unidades del servicio de trolebuses.

En algunas zonas de la capital sí se escuchó, pero en colonias de las alcaldías Venustiano Carranza, como en el Mercado Jamaica, en Iztacalco, no se escuchó el sonido.

SkyAlert sin reporte de sismo

Sobre la alerta sísmica que reportan varios en Ciudad de México a través de las bocinas, nosotros NO TENEMOS REGISTRO DE NINGÚN SISMO EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS en ninguna parte del país. SkyAlert no opera ese sistema público. — SkyAlert (@SkyAlertMx) May 8, 2023

La alerta sísmica sonó solo en algunas partes de la CDMX, mientras que usuarios de aplicaciones reportaron que no recibieron ninguna alerta.

Al respecto, la cuenta de SkyAlert informó en sus redes sociales no tener reporte de algún sismo.

La alerta se activó por error

Un poco más tarde, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum confirmó que fue un error humano el que ocasionó la activación de la alerta sísmica.

“Fue un proceso de revisión de uno de los servidores y accionaron una alerta equivoca, pedimos disculpas“, dijo la Jefa de Gobierno.

Detalló que se activaron 850 altavoces y que el C5 emitirá un comunicado de prensa más adelante.

#PRECAUCIÓN ??

Se informa que por un error derivado de trabajos de mantenimiento se envió por accidente el sonido de la alerta sísmica en 851 sitios de la Ciudad de México.

Ofrecemos una disculpa por las molestias y afectaciones que este incidente ha provocado.

(1/2) — C5 CDMX (@C5_CDMX) May 8, 2023

Dijo que, en algunas ocasiones son errores de las empresas que le dan mantenimiento al sistema.

Error por trabajo de mantenimiento: C5El

C5 también señaló en redes sociales que se trató de un error:“Se informa que por un error derivado de trabajos de mantenimiento se envió por accidente el sonido de la alerta sísmica en 851 sitios de la Ciudad de México. Ofrecemos una disculpa por las molestias y afectaciones que este incidente ha provocado“.

"Por el momento continua la revisión para dar a conocer las causas y mayor información de este inconveniente", agregó el C5 CDMX.