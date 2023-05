Menor que sobrevivió la caída de globo aerostático en Teotihuacán narra la tragedia

CIUDAD DE MÉXICO.- Regina N. B. la menor que sobrevivió la caída de globo aerostático en Teotihuacán en la que sus padres perdieron la vida, rompió el silencio sobre la tragedia y narra por primera vez como vivió los hechos.

En entrevista con Primer Impacto de Univisión, la menor de 13 años reveló que ha sufrido “un dolor sorprendente” tras el incendio y desplome del globo aerostático en las inmediaciones de la Pirámide del Sol.

La joven aseguró que no teme a la muerte pero si vivió momentos de desesperación durante el accidente y después, al lidiar con la perdida de sus padres.

"No le tengo miedo a la muerte, sé que mis papás están ahí, esperándome, en algún momento, y me quedó con la enseñanza de que tu mundo puede cambiar”, expresó la joven.

Menor sobreviviente narra la caída de globo aerostático en Teotihuacán

"Mi mamá grita, mi papá grita, yo grito. Arde, porque te arde el impacto y más aparte te empiezas a quemar", relató la menor sobre como la aeronave comenzó a incendiarse y causó pánico entre sus padres y el piloto, Víctor Daniel ‘N’.

De acuerdo con Regina, el piloto Víctor Daniel ‘N’ – quien fue vinculado a proceso el pasado 10 de abril – habría saltado del globo aerostático primero cuando empezó el fuego y estaban a unos cuatro metros de altura.

"Fue antes de mí, me imagino, porque cuando yo estaba abajo no se aventó (el piloto)".

Regina Nolasco Becerril, la menor de 13 años que sobrevivió al incendio de un globo aerostático en #Teotihuacan, relató con dolor cómo fue el accidente donde fallecieron sus padres. pic.twitter.com/0ciMLDQOVp — El Dato Noticias Morelos (@eldatomx) May 9, 2023

Después de ver saltar al piloto, también Regina brincó de la canastilla del globo antes de que incremente la altura y afortunadamente sobrevivió pero con fracturas y quemaduras en diversas partes de su cuerpo.

Detrás de Regina, su madre Viridiana también saltó del globo pero este ya se encontraba a 10 metros de altura, por lo que no sobrevivió la caída. Su padre José permaneció en la canastilla y perdió la vida a causa de las llamas.

"Mi mamá cayó a lado mío y no se paró. Me levanté y empecé a gritarle a la gente ‘ayuda, ayuda’. Todos se me quedan viendo sorprendidos”, relató la menor, quien fue dada de alta del hospital el pasado 4 de abril, tres días después del accidente.

Sobreviviente narra la caída de globo aerostático en Teotihuacán

Regina estuvo internada en el Hospital del Niño, en Toluca, según informó la Secretaría de Salud del Estado de México, donde fue recibió cirugía para corregir la fractura del húmero derecho, reducir la luxación de cabeza humeral y se le practicó lavado quirúrgico de heridas y quemaduras.

"No quería vivir ni porque tuviera a mis tías, a mi primo. No quería vivir, me quería morir y estar con mis papás”, reveló Regina en su primera declaración a medios de comunicación tras el desplome del globo.

La joven se sinceró al revelar que durante su recuperación escucho la voz de su madre Viridiana diciéndole que podía salir superar la desgracia: “'tú puedes, eres una guerrera, eres una campeona, vas a salir adelante”, le habría dicho.

Te recomendamos leer: Realizan inspección a globos aerostáticos en Teotihuacán; imponen varias multas

Regina escucho los gritos de su padre, José

En redes sociales los vídeos de la caída del globo aerostático en Teotihuacán captaron el momento en que José comenzó a gritar pidiendo ayuda cuando el fuego consumió casi por completo la canastilla, pero su hija también escucho las peticiones de auxilio.

“Escucho los gritos de mi papá. Veo el globo arriba; veo cómo se está incendiado y fue un dolor sorprendente porque era consciente que mi mamá ya había muerto".

A poco más de un mes, menor sobreviviente de incendio de globo aerostático en #Teotihuacán da sus primeras declaraciones. ???? pic.twitter.com/kml9JWAGfp — Quadratín Michoacán (@Quadratin_) May 9, 2023

La menor dijo no entender porque no se hizo nada por apagar el fuego antes de que se salga de control o porque no se habría ayudado a su padre, a quien escuchó pedir ayuda y gritar de dolor debido a las llamas.

"(Siento) mucha desesperación por decir ‘¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no apagaron el fuego antes? ¿Por qué mi papá tuvo que sufrir así?’ Porque escuché sus gritos, escuché cómo pedía ayuda, cómo sufría".

Respecto al piloto implicado en el incendio del globo aerostático en Teotihuacán, al día siguiente del siniestro fue detenido en el Hospital General de Tulancingo, Hidalgo donde recibía atención médica después de escapar de la escena.

Tragedia en Teotihuacán tras caída de un globo aerostático

El pasado 1° de abril se reportó la caída de un globo aerostático en Teotihuacán en el que viajaba una familia, conformada por una pareja y su hija menor de edad, junto con el piloto.

La mañana de ese sábado se presentó un incendio en el globo aerostático donde viajaban, y presuntamente, el piloto que operaría sin las regulaciones correspondientes no supo cómo atender la crisis.

El piloto resultó herido, y según testigos del hecho, habría abandonado el globo antes de que tome altura y la canasta fuera consumida por el fuego.

Otro accidente más en los globos aerostáticos de #Teotihuacan hasta donde estará regulado este servicio. Al parecer hay 3 fallecidos y 2 lesionados pic.twitter.com/tI8TwlwWl2 — Colonia Moctezuma. (@ColMoctezumaDF) April 1, 2023

La menor que sobrevivió la tragedia fue hospitalizada con heridas de primer y segundo grado y dada de alta el pasado el pasado 4 de abril. La información preliminar ya indica que habría saltado de la canasta cuando estaban a unos cuatro metros de altura.

Por su parte, sus padres José Nolasco de 50 años y Viridiana Becerril de 39 años murieron el día del accidente que fue captado en vídeo por visitantes de la zona arqueológica en el sitio.

José y Viridiana habrían caído de una altura de más de 10 metros cuando la canasta del globo era consumida por las llamas.