Diputado de Morena introduce botella de vodka al Senado: ''Es una infusión de té'', afirma

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales circulan las fotografías de Hirepan Maya, diputado por Morena, con una botella de vodka en plena sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República.

Sin embargo, el legislador de Morena respondió a las críticas al afirmar que simplemente reutilizó la botella y en su interior había una infusión de hierbas elaborada por él mismo.

El diputado de Morena Hirepan Maya fue captado en fotos con una botella de vodka en la sesión de la Comisión Permanente de ayer miércoles 31 de mayo, misma en la que se rechazó convocar a un periodo extraordinario para la designación del comisionado del INAI.

En las fotos se ve al legislador colocar la botella sobre la mesa de su curul mientras servía el líquido en un vaso, pero la guardo poco después pues aseguró que varias a su alrededor se incomodaron.

Tras la difusión de las imágenes en redes sociales, el diputado aseguró ante miembros de la prensa que no había licor en la botella, sino una infusión de té.

“Es el morbo, pero no hay que ser morbosos, hay que aprender a reciclar y aprender de todo. ¿Saben qué es bien importante? La medicina natural, ahí está el jengibre, ahí flota, la cúrcuma, la Jamaica”, dijo al mostrar la botella a periodistas.

Hirepan Maya aseguró que la infusión que toma es para desintoxicarse y refrescarse, que además es “mejor que tomarse una caguama”.

“Muy recomendable para la gente que pueda pues hacerse sus bebidas, el jengibre es muy bueno, la cúrcuma, el nurite; consíganlo es una planta michoacana“, agregó el diputado originario de Michoacán.

El morenista también señaló que hace la infusión él mismo.

Lee también: Diputada de Morena denuncia 'racismo' en conocido gimnasio por no poner reggaetón

También ayer miércoles 31 de myo, el diputado Hirepan Maya subió a tribuna durante la Sesión en la que reiteró las críticas de Morena al Poder Judicial debido a sus recientes sentencias en contra de iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, como declarar inválido el primer decreto del 'Plan B' de la reforma electoral.

Sin embargo, el legislador confundió el nombre de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), Norma Piña, y de su compañero de partido Gerardo Fernández Noroña.

Diputados de @PartidoMorenaMx un consejo:



Si van a subir a tribuna NO DEBEN DE IR TOMADOS porqué después no saben ni como se llama la Ministra Piña, le dice Blanca y se llama Norma o confunde Fernando con Gerardo cuando se refiere a Noroña.



La risa del final no tiene precio. pic.twitter.com/TPrj10F1Vv — Yuseb Yong (@YusebYong) May 31, 2023