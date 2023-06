Este es el jamón mexicano considerado como el peor, según la Profeco

MÉXICO.— El jamón es uno de los productos que suelen consumir muchos mexicanos, es por ello que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio a diferentes marcas y fue así como descubrió cuáles son los peores. Pero también encontró cuál es el producto hecho en México menos recomendable.

¿Cual es el peor el jamón mexicano que ni siquiera debería ser considerado, según la Profeco?

La institución a cargo de Ricardo Sheffield puso bajo la lupa a 44 marcas de jamón de las diferentes clasificaciones comerciales: económico, comercial, preferente, fino y extrafino.

La Profeco reveló cuál es el peor jamón mexicano

De esas marcas, la Profeco encontró irregularidades en 10 de ellas; por ejemplo, omiten información al consumidor, están fuera de las Normas Oficiales Mexicanas, tiene menos producto del declarado o no contienen la cantidad de carne (cerdo o pavo) que aseguran.

Dichos productos son: Bafar, Duby, Galy, Lala Plenia, Parma, Sparta, Parma Campestre, Cuadritos, Parma Sabori y San Rafael, todos producidos en México, de acuerdo con la información presentada por la Procuraduría del Consumidor.

Profeco descubrió que este jamón mexicano ni siquiera debería tener dicha denominación

Pero en la investigación también se indicó que uno de los embutidos enlistados resultó ser peor que todos, ya que en realidad ni siquiera es jamón.

Es así así como se reveló que la marca de jamón que resultó ser una farsante es Sparta Cocido; en su etiquetado asegura que está hecho de pavo y cerdo, pero también contiene pollo, por lo que no debería llamarse jamón.

"De acuerdo a su formulación, no debería usar la denominación jamón, ya que contiene pollo que no declara en ingredientes", explicó la institución dedicada a cuidar los derechos de los consumidores.

Aunque es económico y su publicidad es engañosa, éste producto no debería ser consumido

Cabe mencionar que la Procuraduría también puso el dedo sobre la marca Duby, ya que "se denomina jamón cocido de pavo, pero la totalidad de la carne utilizada no corresponde a muslo de pavo", que debería ser del 100%.

Finalmente, la Profeco indicó que es comprensible que debido a alza en los precios, al momento de hacer la compra del super se intente ahorra consumiendo algunos productos de bajo costo, pero se debe tener en cuenta las recomendaciones de la Procuraduría del Consumidor, pues con ello se estará evitando la ingesta de productos que puedan dañar la salud. Otra marca que fue tachada por la Profeco

Y si no quieres comer el peor jamón mexicano, mejor evita las marcas a las que Profeco reprobó, por no ser dicho embutido y no contener la carne que las NOM exigen.

