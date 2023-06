Joven descubre que su licenciatura no existe después de cuatro años en la universidad

Estudiar una carrera universitaria implica muchos retos para los estudiantes de México, desde el tiempo que deben dedicar a sus estudios hasta la fuerte de inversión de dinero, sin embargo, una joven se hizo viral al descubrir que su licenciatura no existe.

La usuaria Halis Montero (@halismontero) relató en su cuenta de TikTok como descubrió que su licenciatura no se encontraba registrada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP)…después de dedicar cuatro años a sus estudios.

Joven descubre que su licenciatura era falsa

Halis Montero relató que en 2018 no tenía los recursos económicos para pagar sus estudios universitarios por lo que pidió ayuda a su familia, quienes pusieron de condición que eligiera entre ser maestra o enfermera.

La joven eligió la docencia y se inscribió a la licenciatura en Educación Especial, la cual se enfoca en la enseñanza a personas con discapacidad y niños en situación de vulnerabilidad, en una Escuela Normal, para lo que tuvo que mudarse de ciudad.

El primer día de clases le informaron que su licenciatura había desaparecido y ahora tendría el nombre de Inclusión Educativa por lo que debía elegir si quedarse en la carrera o darse de baja, pero decidió quedarse debido a la buena reputación de la universidad en su estado.

En su ‘story time’ en Tiktok comentó que le fue bien en toda la carrera, con buenas calificaciones y sin problemas hasta que llegó al momento de comenzar los trámites para su titulación.

No recibe su título porque su licenciatura era ‘falsa’

Halis Montero comenzó a notar varias irregularidades en su universidad además que no le entregaban su título cuando concluyó sus estudios.

Debido a que la escuela no le daba largas para entregarle su título como tiempos apresurados para acreditar el idioma de inglés que no habían cursado, decidió ir a la Dirección General de Profesiones y corroborar el estado de su licenciatura ante la SEP.

"Me dijeron: no está, no existe […] me tuvieron estudiando una licenciatura que no existía, que no estaba registrada, que no era oficial, las autoridades grandes ni siquiera sabían que la escuela estaba ofreciendo esa licenciatura y pues sí no había títulos”, acusó.

Alrededor de 300 estudiantes se encuentran en la misma situación, pero según comentó, sus demás compañeros no han emprendido acciones.

“Si tú ya estás en la licenciatura o en alguna universidad tramita tu título tú, intenta que tu licenciatura sí esté dada de alta en la Dirección de Profesiones del país”, advirtió a sus seguidores en TikTok, donde su denuncia ya se hizo viral.

“La licenciatura sí existe, solo no existe porque es Guerrero y hay muchas irregularidades”: respondió uno de sus seguidores.

La joven señaló que la escuela afirmó que en junio o julio les darían más detalles del caso.