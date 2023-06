'Lady Tepito' explica por qué gritó a familia de Lesly: ''dicen lo que les conviene'' (VÍDEO)

MÉXICO.- Daniela, mejor conocida como “Lady Tepito”, reapareció en redes sociales con un segundo vídeo en el que explicó su reacción agresiva con los familiares y amigos de Lesly Martínez, quienes se manifestaban al exterior de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Cabe recordar que la semana pasada, Daniela se viralizó después de amedrentar a las personas que estaban exigiendo justicia por el feminicidio de la joven, cuyo cuerpo fue localizado en Huitzuco de los Figueroa, Guerrero. En ese primer vídeo, “Lady Tepito” le hizo a los familiares de Lesly comentarios hirientes y con llevar a conocidos de Tepito para golpearlos. Todo con un lenguaje agresivo.

Luego de hacerse viral, la mujer publicó un breve vídeo desde una cuenta de TikTok llamada @ladytepitooficial, donde se disculpó públicamente y aseguró que no sabía por qué las personas se estaban manifestando.

Sin embargo, en lugar de que su disculpa fuera aceptada, muchos continuaron reclamándole, ya que había dicho a los familiares de Lesly Martínez: “Como si con eso la fueran a revivir (...) yo también soy mujer y no hago esas mam*das”.

Tras el mal recibimiento de su primer disculpa, así como críticas por haber usado un tono de voz distinto, Daniela publicó un segundo video explicando por qué se comportó así con los manifestantes afuera de la Fiscalía.

¿Por qué Lady Tepito ofendió a familiares de Lesly?

Por medio de TikTok, se difundió el video donde se aprecia a Lady Tepito explicar el motivo por el cual fue su actitud, con una canción de Peso Pluma de fondo.

"Yo me puse pend…a porque empujaron a una persona de la tercera edad, cómo ver…a piden respeto empujando a una persona al lado de mí, eso no sacan (los medios)", expresó Daniela.

Asimismo, aseguró que jamás se escondió. “Para las personas que dicen que me da miedo, que me escondo, no, tengo cosas que hacer también".

“No se hagan, todos llevamos una Lady Tepito dentro, a mí no me vengan con mamad*s que nadie dice groserías, a mí me grabaron, que fue diferente, y a mucha honra porque yo no trago gente” dijo.

Sin embargo, sus nuevas explicaciones tampoco fueron del todo bien recibidas, pues las personas se preguntan por qué en su primer vídeo no explicó la situación con la persona mayor.