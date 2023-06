Quejoso en contra de la colocación de "nacimientos" en Yucatán se desiste

MÉRIDA.- Miguel Anguas Rosado, promotor del amparo en contra de la colocación de representaciones del nacimiento de Jesucristo en los bajos del Ayuntamiento de Chocholá, decidió desistirse de la demanda, según anunció ayer a través de su cuenta de Twitter.

Según dijo, el caso ha sido desgastante para él y su familia. "Han habido amenazas, mensajes de odio e intimidaciones. En principio el asunto era un tema contra la autoridad municipal pero pronto se tornó personal", escribió.

"Una eventual sentencia favorable no hubiera perjudicado a ninguna persona católica que, de manera pública, hubiese querido poner un objeto religioso o algún acto de culto público. La sentencia solo era contra el Ayuntamiento de Chocholá y el uso de dinero publico", agregó.

El abogado explicó que "aún cuando existe gente católica que comprende la demanda", hay un grupo en el que existe desinformación y miedo ante un supuesto "ataque" a sus creencias.

Amparo en contra de la colocación de "nacimientos" en ayuntamientos de Yucatán

"En ese sentido, muchas personas que no tenían la información adecuada se dedicaron a atacarme, así como a mi familia, aún cuando no les iba a perjudicar. Entonces elegí mi salud mental antes que obtener una sentencia que no sólo dividió opiniones sino que propagó odio", escribió

En otros mensajes dijo que el hecho de desistirse implicará que el tema no se discuta mañana en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, tal como estaba programado.

Anuncio sobre el caso de "nacimientos" que discutirá la @SCJN el miércoles 14 de junio en la Primera Sala.



He decidido desistirme de la demanda de amparo en contra del Ayuntamiento de Chocholá por colocar imágenes religiosas utilizando recursos públicos



¿Por qué? Abro hilo. — Miguel Anguas (@Miguel_Anguas) June 13, 2023

Sobre el desistimiento de Miguel Anguas, para que proceda debió presentarse ante la Suprema Corte para notificar por escrito su decisión, a fin de que realmente quede asentado en los autos y la Primera Sala sea notificada para que el asunto sea retirado del orden del día de este miércoles, ya que no habría materia a juzgar, indicó Jesús Valdez de los Santos, responsable de la Comisión de Justicia de la Arquidiócesis de México.

En sus mensajes, Anguas Rosado no ofreció detalles sobre la notificación de su decisión ante la Corte. Hasta la noche de hoy martes el asunto permanecía en la lista de temas a tratar el miércoles 14 de junio. Como informamos, el proyecto sobre el tema fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Suprema Corte discutiría el tema de los "nacimientos" en Yucatán

El amparo en revisión 2016/2022 fue listado por primera vez el 9 de noviembre del año pasado. Dicho asunto fue pospuesto en aquella ocasión, sin embargo, esta vez estaba programado en el primer puesto de los temas a exponer por González Alcántara, quien tiene el segundo turno durante la sesión.

El proyecto que sería analizado mañana sostiene que de aprobarse el amparo solicitado por Miguel Fernando Anguas Rosado, se establecerá que "el Ayuntamiento de Chocholá, Yucatán, se abstenga de colocar decoraciones o representaciones -en sentido amplio- que evoquen al Nacimiento de Jesús de Nazaret, o de realizar cualquier manifestación análoga que implique una violación al Estado Laico y, en consecuencia, genere un clima poco propicio para que sus habitantes puedan ejercer su libertad de creencia... De ninguna manera implican negarle a cualquier particular una manifestación pública de sus creencias religiosas, ni su celebración - vgr. la Navidad -, en los términos que lo permita la ley".

Postura de los obispos de México sobre la colocación de "nacimientos" en ayuntamientos

El sábado pasado, la Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su "grave preocupación y rechazo". Para los obispos mexicanos, las ideas del proyecto "constituyen un acto de represión a los símbolos y expresiones culturales que forman parte del patrimonio histórico y cultural del pueblo mexicano... lo que no encuentra sustento en otros paises democraticos".