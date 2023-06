Es el fiel escudero de López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Adán Augusto López, paisano y fiel escudero del presidente López Obrador, anunció ayer que dejará el viernes su cargo como secretario de Gobernación para acechar la Presidencia, carrera a la que se presenta como un candidato que apenas ha entrado en confrontaciones con el resto de los contendientes.

“Yo no voy a renunciar, le he pedido al Presidente que me releve del cargo de secretario de Gobernación, seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición de manera formal. Dejo este cargo porque voy en la búsqueda de otro”, dijo a los medios de comunicación.

Adán Augusto y su familia han acompañado a López Obrador desde sus inicios políticos en Tabasco, estado en el que ambos nacieron.

Como fiel escudero del mandatario, militaron en los mismos partidos, desde sus inicios en el PRI, su paso por el PRD y hasta la fundación de Morena.

En 2019 ganó las elecciones para ser gobernador de Tabasco y, dos años después, recibió la llamada de López Obrador para ocupar la secretaría de Gobernación, el principal cargo del gabinete, y no dudó en renunciar para volver al lado de su hermano político.

“Adán es muy competente, está formado. Es mi hermano, mi amigo y además es mi paisano, y con su trabajo me demuestra su apoyo”, lo alabó López Obrador en diciembre del pasado año.

Pese a dejar el gabinete, Adán Augusto dijo que siempre estará “junto al Presidente y acompañando y ayudando con todo en el movimiento”.

A diferencia de los otros tres principales aspirantes a representar a Morena en 2024, que llevan meses alimentando el debate público, López Hernández se ha mantenido al margen de disputas y debates.

También ha sido el último en dar el paso de la renuncia. Marcelo Ebrard abandonó la cancillería el pasado lunes, el mismo día que la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, y el líder del partido en el Senado, Ricardo Monreal, informaron de su decisión, que se hará efectiva este viernes.

Contra el Diario

Adán Augusto es el funcionario federal que llamó mentiroso al Diario de Yucatán cuando informó del desvanecimiento del presidente en una visita a Mérida para supervisar los trabajos del Tren Maya.

Pese a que el propio AMLO admitió mediante un vídeo que sufrió el desvanecimiento, Adán Augusto insistió en afirmar que el Diario mintió sobre el asunto.

No obstante, durante cerca de una semana de abril pasado, los mexicanos pudieron ver un adelanto de cómo sería como mandatario.

Ante la convalecencia por coronavirus de López Obrador, el secretario estuvo a cargo de las "mañaneras", desde las que se marca la agenda del día y se ataca a quienes se considera enemigos.

López es el tercer mejor valorado en la mayoría de las encuestas, por detrás de Sheinbaum y Ebrard, y tan solo por delante de Monreal. Sin embargo, su cercanía con López Obrador y su dilatada carrera política, con periodos como diputado estatal y federal, no permiten desechar su candidatura.

Pero pese a tratar de pasar algo desapercibido, López se ha visto salpicado por asuntos como la gestión de la crisis humanitaria de los migrantes que atraviesa México.

Como titular de la Segob, responsable del Instituto Nacional de Migración (INM), la muerte de 40 migrantes en un centro de detención gubernamental el pasado 27 de marzo fue uno de los momentos más delicados de su gestión.

El trágico suceso, considerado por el gobierno de El Salvador como un “crimen de Estado”, salpicó al funcionario y cuestionó la labor de las instituciones en la protección de los migrantes.

No obstante, trató de esquivar la polémica al señalar a Ebrard, entonces secretario de Relaciones Exteriores, como verdadero responsable de la gestión de la crisis.

Bajo su mandato, en 2022 se batió el récord de migrantes indocumentados interceptados en la frontera entre Estados Unidos y México —más de 2.76 millones—, cifra que ha ido acompañada de repetidas violaciones de los derechos de las autoridades mexicanas hacia las personas en movilidad.