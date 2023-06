López Obrador se reunió con los consejeros del INE

CIUDAD DE MÉXICO.— La tarde de ayer martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) en Palacio Nacional, según se informó en un comunicado.

Sostuvimos una buena conversación con los consejeros del INE. La democracia debe establecerse en México para siempre. Nunca más 'krátos' (poder) sin 'demos' (pueblo). pic.twitter.com/WXoqpenHWj — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 13, 2023

A través de su cuenta de la red social Twitter, el presidente López Obrador también dio a conocer el encuentro que sostuvo con los integrantes del Consejo del INE y aseguró en un tuit que, "La democracia debe establecerse en México para siempre. Nunca más 'krátos' (poder) sin 'demos' (pueblo)".

A la reunión con el presidente López Obrador asistieron, además de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, las consejeras Norma Irene de la Cruz, Carla Humphrey, Rita López, Dania Ravel y Claudia Zavala, así como los consejeros Arturo Castillo, Uuc-kib Espadas, Martín Faz, Jorge Montaño y Jaime Rivera.

Y por parte del Gobierno de México asistió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

López Obrador ofrece respeto a la autonomía del INE

Al finalizar la reunión, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, declaró que en la reunión el presidente López Obrador ofreció respeto a la autonomía del órgano electoral y no intervenir en el proceso electoral.

“Fue una reunión altamente productiva, se pide respeto y se da respeto, el respeto es de ambas partes, hacia la autonomía (del INE) y hacia la investidura presidencial; ambas partes tienen que generar esto y así fue expresado por todos los consejeros“, dijo Taddei a los medios al salir de la reunión con el mandatario.

“No hubo una sola voz, tuvimos oportunidad de expresarnos todos y cada uno, creo que eso es muy importante“, añadió.

Además, dijo que la actitud de López Obrador “fue totalmente abierta, de respeto” y se plantearon “todos los temas, no hubo un tema que no se planteó".

Taddei Zavala explicó que siempre ha existido una relación institucional con el Gobierno Federal y las autoridades electorales en diversas materias, como la seguridad y gobernabilidad.

“El Gobierno Federal requiere de un organismo fuerte y sólido en materia de organización de elecciones y el Instituto, a su vez, de un Gobierno que atienda el tema presupuestal, de seguridad y otros de su competencia“, dijo.

Injerencia presidencial en el proceso electoral

Sobre si le pidieron al presidente mexicano no meterse en la elección presidencial de 2024, Taddei dijo: “Justamente por eso tenemos que tener estas reuniones para explicar qué sí se puede y qué no se puede, dónde se rompen los límites y dónde no se rompen los límites. Yo creo que todo mundo se tiene que manejar en el marco de lo que regula la ley".

Y contó que el presidente “estaba con toda la voluntad de estar en la sintonía que el Instituto Nacional Electoral vaya poniendo, por eso se abren estos espacios para poder trabajar conjuntamente".

Cercanía de Guadalupe Taddei con Morena

La nueva Consejera Presidenta del INE ha sido señalada por sus vínculos familiares cercanos a Morena.

¿Quiénes son los familiares en Morena de la nueva presidenta del INE?

Guadalupe Taddei Zavala es prima del súperdelegado del Bienestar en Sonora, Jorge Taddei. También es tía de Pablo Daniel Taddei, quien fue designado en el 2022 como director de la empresa LitioMX.