¿Qué pasó en el Metro de CDMX? Error humano causó incidente en la Línea 9

CIUDAD DE MÉXICO.- Las fallas ocurridas ayer martes que llevaron a la suspensión del servicio de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México habrían sido causados por un error humano, indicó el director general, Guillermo Calderón Aguilera.

De acuerdo con el funcionario, la conductora no respetó una señal de alto y el tren que conducía quedó atrapado sobre el aparato de vía. El tren con motriz 03090310 se encontraba vacío, sin embargo, el servicio fue suspendido en varias estaciones en la Línea 9.

En conferencia de prensa, Calderón Aguilera informó que la conductora no respetó una señal de alto para ingresar a la zona de maniobras de la terminal Pantitlán por lo que el tren, que se encontraba vacío quedó varado.

El tren 12 con motriz 03090310 logró ser retirado a las 19:26 horas de ayer y trasladado a la estación Puebla, aunque el servicio en la Línea 9 no fue restablecido en su totalidad hasta las 19:50 horas.

De acuerdo con informes de Infobae, el tramo sin servicio comprendió las estaciones Ciudad Deportiva, Puebla y Pantitlán. Se solicitó el apoyo de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y de trolebuses del Servicio de Transportes Eléctricos (STEC) para transportar a cientos de pasajeros afectados.

Como parte de las investigaciones la conductora del convoy fue sometida a pruebas de alcohol en la sangre, los cuales dieron resultaron negativos.

“He girado instrucciones al área administrativa del Metro para que en conjunto con la representación sindical se lleven a cabo los procedimientos administrativos a los que haya lugar”, apuntó Guillermo Calderón.

La trabajadora tiene más de 10 años en el servicio durante los cuales tiene un historial “limpio”, sin embargo, deberá dar una declaración del incidente para esclarecer las causas del mismo.

“Está rindiendo su declaración refiriendo a que se debió, si fue una distracción. (...) Ella dará sus explicaciones y nosotros tenemos las evidencias tecnológicas y eso está bajo investigación”.

El también ingeniero ofreció una disculpa a los pasajeros debido a que el servicio quedó suspendido por una hora en tres estaciones de la ruta que va de Tacubaya a Pantitlán, como algunos usuarios afectados exhibieron en redes sociales.

Claudia Sheinbaum y el sabotaje del Bienestar al #MetroCDMX le hicieron pasar el Pío r #Martes13 a usuarios y no usuarios de la Línea 9.

No estoy llorando, pero no puede ser que en casi 5 años no se logró que la jefa de gobierno le diera mantenimiento

Nmmspic.twitter.com/dk62cF1a8T — Impudor Político (@ImpudorPolitico) June 14, 2023