Discriminación en los bancos; retos para el sector: ''¿Cómo voy a hablar por teléfono? Soy sorda''

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “¿Cómo voy a hablar por teléfono? Soy una persona sorda”.

La falta de cordialidad y cultura de servicio es una constante que enfrentan las personas con discapacidad al momento de acudir al banco. Cajeros automáticos inadecuados, falta de documentación y herramientas de apoyo en lengua de señas mexicana, Braille, lectura de labios, son algunas de las barreras para atender a este segmento de la población.

“En la pandemia fue muy difícil. No se podían leer los labios por los cubrebocas. Cuando se les pedía que si se lo podían bajar, era un rotundo no”, se recoge en alguno de los testimonios por parte de una persona sorda en el documento “Inclusión financiera de las personas con discapacidad. Retos y recomendaciones”, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en colaboración con la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ).

Los testimonios coinciden en la falta de paciencia del personal bancario al momento de atender a una persona con discapacidad al acudir a la sucursal. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas no puede entrar al cajero porque no cabe en la puerta reducida donde está instalada la máquina, con lo que no puede cambiar el NIP, y cuando se le pide al personal que haga la operación en ventanilla se niega el servicio.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, en México existen alrededor de 7 millones de personas con alguna discapacidad o condición mental como autismo o síndrome de Down, equivalente a 5% de la población del país.

El documento destaca que una gran parte de la población con discapacidad sí tiene productos financieros, como cuenta bancaria, Afore, crédito o seguros. Un 95% de las personas con discapacidad tiene al menos una cuenta de captación o la tuvo en algún momento.

En el caso de las personas sin acceso, las limitantes han sido problemas laborales o de ingreso, desempleo, o trabajo informal.

Al momento de contratar un producto financiero, una persona con discapacidad motriz resalta la falta de capacitación del personal bancario para darle el servicio.

“El personal del banco se dirige a mi acompañante y no a mí. Como si no estuviera. Piden datos biométricos. No tengo brazos. No creo que el personal pueda quitarme el zapato, el calcetín y mover mi pie para poner una huella. Adentro tampoco es accesible porque no me pueden atender fuera de ventanilla, no hay escritorios adecuados para pasar a que pueda firmar como lo hago ahora con la boca” dice uno de los el testimonios.