Por qué detuvieron en la CDMX a la jueza Angélica Sánchez y de qué se le acusa

VERACRUZ, Ver.- La jueza veracruzana Angélica Sánchez Hernández fue detenida este viernes en la Ciudad de México, como presunta responsable del delito contra las instituciones y tráfico de influencias.

La jueza se encuentra involucrada en el caso del empresario Itiel "N", señalado por autoridades de dos asesinatos y exonerado del asesinato del diputado local priista Juan Carlos Molina. Angélica Sánchez Hernández fue quien, en cumplimiento de un amparo, ordenó la liberación del empresario, quien había sido señalado del asesinato del diputado local Juan Carlos Molina, y del cual fue absuelto. Posteriormente, autoridades ministeriales lo señalaron del crimen de dos hombres, hechos por los cuales permanece en prisión sometido a juicio.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha declarado públicamente que el empresario es un delincuente dedicado al narcotráfico. La hija de la jueza, Ingrid Sánchez, quien le acompañaba en el momento de la detención, afirmó que fue ilegal ya que su mamá contaba con un amparo.

En relación a la detención de la jueza, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que no participó en la detención, sino que colaboró para su certificación. A través de redes sociales, la institución precisó que sus agentes no aseguraron a la juzgadora quien fue detenida por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.

Ella se encontraba sobre la calle Independencia, colonia Centro, cuando fue detenida y trasladada a la FGJCDMX únicamente para la certificación de su integridad física. "Con relación a la detención de una mujer realizada esta mañana en calle Independencia, colonia Centro, personal de la Fiscalía CDMX no participó en su aseguramiento. Esta institución solamente colaboró para que fuera certificada su integridad física en instalaciones nuestras", indicó la Fiscalía.

¿Qué es el delito contra la fe púbica?

La jueza enfrenta delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. De acuerdo con el abogado Leonardo Vázquez, el delito contra la fe pública consiste en la mala utilización de las dependencias gubernamentales para obtener un trámite alterando identidad o hacer que ver qué algo pasó.

"Por ejemplo, la falsificación de la identidad de una persona, que una persona declare ante una dependencia que un familiar ya falleció cuando no es cierto, y si se declara ante un notario que quieren que lleven in juicio testamentario y que solo existe un heredero y en realidad hay varios y abusan para que a través de la fe pública se obtenga algún beneficio. Ya sea económico o afectación de algún derecho a terceros", explicó.

En su artículo 280, el Código Penal de Veracruz establece una pena de 3 a 9 años de prisión y una multa hasta de quinientos días de salario a quien falsifique títulos o documentos para el pago de bienes y servicios o para disposición en efectivo.

En tanto, el artículo 281 refiere una pena de 1 a 5 años de prisión y multa hasta de 50 días de salario a quien "mediante engaño o aprovechándose del estado de la víctima, la hiciere firmar un documento público o privado que no habría firmado de conocer su contenido o de hallarse en pleno uso de sus facultades mentales".

"A los fedatarios públicos que, en ejercicio de sus funciones, expidan una certificación de hechos que no sean ciertos o den fe de lo que no les conste". "A quien para eximirse de una obligación impuesta por la ley utilice un certificado médico de enfermedad o impedimento que no padece".