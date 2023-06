El abogado de las nadadoras critica a Ana Guevara

CIUDAD DE MÉXICO.— Luis Jiménez, abogado de la Selección de Natación Artística, aseguró que Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), “miente” al afirmar que el organismo no ha sido notificado de la resolución de un juez en cuanto a la suspensión definitiva a la medida cautelar que la obliga a devolver las becas y apoyos que le retiró a las nadadoras desde enero pasado.

La funcionaria declaró el jueves tras el abanderamiento de la delegación que participará en los Juegos Centroamericanos, que no estaba al tanto de que el juez Agustín Tello Espíndola determinó que la Conade debe regresarle los recursos a las atletas en un plazo máximo de tres días.

“No tenemos nosotros todavía la resolución, no quiero hablar del tema, no tenemos todavía, no nos ha llegado notificación, es un mitote mediático el que iniciaron pero no tenemos nosotros todavía tal aviso ni notificación de que deba ser así”, dijo Ana Gabriela en Palacio Nacional.

Entrevistado en el programa “Me lo dijo Adela”, el abogado Luis Jiménez aseguró que no le extrañaban las palabras de la excorredora ni su postura “soberbia y arrogante”; sin embargo, se apegará a la sentencia en favor de las nadadoras.

“Lo que habla es el juicio, ya sabemos que afuera todo son versiones por no decir que mentiras. Hay que hacer notar dos cosas: la primera, la forma en la que está conceptualizando una sentencia judicial como ‘mitote mediático’, porque ahí el agravio es para el juez y la ofensa es para la prensa, porque cuando tú me preguntas algo tienes la confianza de que te voy a decir la verdad, sino no me lo preguntarías, vas y lo investigas”, dijo.

“Entonces cuando le preguntan y ella miente, lo que me sorprende es que no exista ningún medio que le diga ‘oye, estás mintiendo, ya tienes conocimiento, sacaste un documento, una nota informativa o una declaración oficial en la que tuviste conocimiento, pones en la nota el expediente, en qué juzgado y dices que vas a cumplir, y luego sales a los medios y dices que no te han notificado’”, agregó.— Latinus