AMLO le responde a Francisco Céspedes con esta canción

CIUDAD DE MÉXICO.— Luego de que Francisco Céspedes generó los comentarios y las reacciones tras desearle la muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador, a raíz de que en una entrevista el cantautor cubano-mexicano reprobó la invitación hecho al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a los festejos patrios del año pasado, el propio mandatario reaccionó a la polémica declaración del intérprete de "Vida loca"; AMLO calificó de "extremo" el comentario de Céspedes.

Así fue la respuesta de AMLO a Francisco Céspedes tras desearle la muerte

Fue durante un momento de su conferencia de prensa matutina, también conocida popularmente como 'La mañanera', en donde el mandatario se pronunció sobre las declaraciones del cantante Francisco Céspedes.

Nunca se le desea mal a nadie, la vida sola va cobrando las facturas de cada uno por sus males.

"Ojalá se mu…", Francisco Céspedes arremete contra AMLO

El cantautor cubano-mexicano reprochó que el Presidente haya invitado el año pasado al mandatario Miguel Díaz-Canel, para… pic.twitter.com/PlYyARCHnW — José Díaz (@JJDiazMachuca) June 18, 2023

Acostumbrado a no darle mucha relevancia a sus detractores, Andrés Manuel aclaró que no se siente agraviado con el escandaloso comentario de Céspedes, incluso López Obrador pidió respetar el punto de vista del intérprete cubano. De igual modo, AMLO le "aconsejó" al intérprete de "Pensar en ti" no desearle mal a nadie.

"Un cantante, Céspedes dio a conocer que no estaba de acuerdo conmigo y me deseó que me fuera mal. Yo lo que quiero decir es que no debemos desearle mal a nadie y que yo no siento ningún agravio de su parte. Les pido a todos que se respete su punto de vista aun cuando sea extremo", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 19 de junio en Palacio Nacional.

No obstante, Andrés Manuel pidió que se transmitieran en el Salón Tesorería los comentarios de Céspedes y luego instruyó que pusieran la canción "Nunca he creído que alguien me odia", del cantautor cubano Silvio Rodríguez.

AMLO, responde a Francisco Céspedes con una canción de Silvio Rodríguez:



“Nunca he creido que alguien me odia.

Aunque me hallan querido matar. Tras mis asesinos se esconde otra fuerza.

Que si es mi enemiga mortal”

RTuD83DuDC47pic.twitter.com/llVjQAfKye — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) June 19, 2023

El presidente López Obrador recordó que no es partidario de la Ley del Talión, porque no se puede responder a la violencia con la violencia

"Y entender que andan de mal humor los de la derecha en México y en todo el mundo, la derecha anda corajuda, nosotros andamos feliz, feliz, feliz. Entender esa circunstancia. Decía José Martí que había que buscar el bienestar material y el bienestar del alma. Entender estas circunstancias, les decía que a veces la consigna es ´ni perdón ni olvido´, yo digo, ´perdón si, olvido no´, pero sobre todo entender las circunstancias", expresó el presidente de México.

Luego de que el cantante Francisco Céspedes le deseo la muerte a @lopezobrador_, el Presidente se pronunció al respecto #EnLaMañanera: "Andan de mal humor los de la derecha en #México y en todo el mundo, la derecha anda corajuda, nosotros andamos feliz, feliz, feliz". pic.twitter.com/wtzFBXBqz8 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) June 19, 2023

Beatriz Gutiérrez Müller sale en defensa de AMLO; explotó conta Francisco Céspedes

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador salió en su defensa, y mediante un mensaje en redes sociales, la escritora explotó conta el músico.

“México te ha dado todo, no lo olvides amigo. Pobre de ti, no te deseo la muerte, sino una vida feliz para que no odies”, escribió la historiadora.

No obstante, Beatriz destacó que ese “tipo” al que se refiere el cantante cubano, “fue elegido por los mexicanos y se le llama Presidente”.

Francisco Céspedes NO insultó al pueblo de México..



Simplemente le dijo sus verdades a un tipo que admira DICTADORES al grado de regalarles nuestra gasolina..



Ojalá su esposa con esa pasión por defenderlo hubiera hecho lo mismo cuando le pidieron ayuda para los niños con… pic.twitter.com/k8jcUGBHuj — Melissa ?? (@Melissa_Bely) June 19, 2023

La señora Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller ) está muy molesta por las palabras de Francisco Céspedes.



Nunca la he leído enojado por los más de 3,000 niños que asesino el gobierno de su esposo @lopezobrador_ por dejarlos sin medicamentos. @MauricioCollado pic.twitter.com/7Un4t9DjMm — José Díaz (@JJDiazMachuca) June 18, 2023

Cabe destacar que luego de que Francisco Céspedes le deseó la muerte a López Obrador por haber invitado al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a la celebración del Día de la Independencia en México, Beatriz Gutiérrez reaccionó a la declaración del cantante y hasta este lunes 19 de junio hizo lo propio el presidente.

