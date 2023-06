Las ''corcholatas'' de AMLO emprenden hoy sus giras

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Los aspirantes a la presidencia de México por el partido Morena comienzan hoy sus giras políticas rumbo a la definición del candidato para los comicios de 2024.

En la contienda se enlistaron la exjefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el excanciller Marcelo Ebrard; el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López, y el senador con licencia y excoordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal.

Además, el movimiento fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2011 y reconocido como partido en 2014 definió que participará en las presidenciales del año entrante en alianza con los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM).

Por estas fuerzas políticas se enlistaron el diputado con licencia Gerardo Fernández, por el PT, y el senador con licencia Manuel Velasco, del PVEM.

Todos buscan ser el sucesor del presidente López Obrador y dar continuidad a su proyecto de gobierno denominado la “cuarta transformación”.

Tiempos definidos

Para el proceso interno para definir al sucesor de López Obrador, el partido acordó que este lunes 19 todos los aspirantes iniciarían sus giras que se extenderán hasta el 27 de agosto.

Para ello, los aspirantes realizaron su registro previo en el que aceptaron reglas básicas para asegurar una contienda en igualdad de condiciones, como el que los aspirantes deben abandonar sus cargos públicos, no usar demasiados recursos y que no intervengan servidores públicos en sus campañas, así como a representar los principio de la “cuarta transformación”.

Al terminar las giras, Morena iniciará un periodo de encuestas para definir al mejor candidato presidencial del oficialismo el próximo 3 de septiembre, dándose a conocer los resultados el sexto día del mismo mes.

Algunos analistas consultados por EFE han considerado que el mayor desafío de este proceso interno del partido oficialista Morena rumbo a la elección del sucesor de López Obrador será mantener la unidad.

Cada uno de los participantes en este proceso recibirá 5 millones de pesos para financiar sus recorridos, excepto Adán Augusto López, quien rechazó el apoyo económico de Morena.

Las agendas de los aspirantes no han sido reveladas por completo por sus equipos y algunos han declarado que los lugares donde arrancarán sus giras será sorpresivo. Sin embargo, algunos ya han definido sus primeros pasos por el territorio mexicano, como Claudia Sheinbaum, quien visitará Oaxaca.

Tiene previsto iniciar a las 16.30 horas en la Fuente de las Ocho Regiones y llegar a la plaza pública de la ciudad de Oaxaca.

En esta misma entidad, también estará presente el militante del PT Fernández, quien estará firmando libros de su autoría en el zócalo de Oaxaca.

Por el centro del país, se verá al exsecretario de Gobernación Adán Augusto López, quien visitará Puerto Vallarta, Jalisco.

El exfuncionario se reunirá con empresarios, asistirá a la Universidad Autónoma de Guadalajara y tendrá evento en una plaza pública de la ciudad.

El antes coordinador de la bancada parlamentaria de Morena, Monreal, señaló que iniciará sus trabajos en la alcaldía Cuauhtémoc, la cual dirigió entre 2014 y 2017.

Lugar sorpresivo

Por su parte, el excanciller Ebrard indicó en sus redes sociales que el inicio de su gira por el país se dará en un lugar sorpresivo, mientras que el también exgobernador de Chiapas, Velasco, tampoco ha hecho público el lugar donde arrancará su estrategia política.

El presidente AMLO prometió que no intervendrá en la elección del candidato presidencial de su partido Morena, aunque él mismo ha definido el método de sus estatutos partidistas.

“No va a haber dedazo”, afirmó el mandatario durante una de sus ruedas de prensa matutinas desde Palacio Nacional.

Ayer, Morena recordó los lineamientos que deben seguir las “corcholatas” presidenciales del partido al participar en la contienda por elegir al candidato a la Presidencial de la República.

A través de Twitter, el partido enlistó las normas para elegir al “Coordinador de la Defensa de la Transformación”: seguir los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; respetar al resto de los aspirantes; acatar el resultado de las encuestas y apoyar al ganador del proceso.

De acuerdo con el partido, los recorridos deben ser: austeros, respetuosos, promotores de la unidad dentro de Morena y apegados a los principios del movimiento. Respecto de las encuestas, señala que serán cinco en total: una a cargo de la Comisión Nacional de Encuestas y cuatro a cargo de casas encuestadoras propuestas por aspirantes.