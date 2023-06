AMLO llama a votar en conciencia y recibir dinero por su voto

CIUDAD DE MÉXICO.— La mañana de este viernes, durante su acostumbrada conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los electores del Estado de México y Coahuila a votar en conciencia y recibir dinero por su voto, si “tienen mucha necesidad".

“Decirle a la gente que tenga la arrogancia de sentirse libres, y que quien vaya a decirles, te doy esto, lo manden al carajo. Y si tienen mucha necesidad, una mentira piadosa, decirles sí, no te preocupes, ahí vamos a estar, pero a la hora de la hora, y cuando tengan la boleta, que decidan de acuerdo a sus convicciones. Que la despensa, que ahí están los 500, los mil, los cinco mil, si como no, no te preocupes, vota libre, y toma tu Champotón“, dijo el mandatario.