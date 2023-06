AMLO recomienda 'levantarse temprano' para evitar el calor; le recuerdan el Horario de Verano

“Tomar mucha agua y no exponernos mucho al sol”, AMLO da consejos para sobrellevar la ola de calor en México, mientras internautas le recuerdan que él elimino el horario de verano.

CIUDAD DE MÉXICO.- La ola de calor en México ha causado “estragos” en el país, como una escasez de hielo en Yucatán y reportes de personas que perdieron la vida por los efectos de las altas temperaturas, que fueron desestimados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque afirmó que “hay sensacionalismo” por parte de la prensa sobre los efectos de la ola de calor que azota al país, AMLO dio un par de recomendaciones a los ciudadanos para no exponerse a las altas temperaturas.

El consejo de AMLO para evitar el calor

Durante su conferencia ‘mañanera’ este martes, López Obrador recomendó a los ciudadanos no exponerse mucho al sol ante la actual ola de calor, para lo cual sugirió levantarse temprano cuando las temperaturas aún no son tan altas.

“Tomar mucha agua y no exponernos mucho al sol”, fueron las principales recomendaciones de AMLO para cuidarse de los efectos del calor, y agregó que hay que levantarse a tempranas horas para evitar las altas temperaturas, como lo hacen los trabajadores del campo.

“Y van a decir: ‘Sí, ¿y no voy a salir a trabajar?’ Sí, sí se puede, hay que levantarse más temprano. […] ¿Cómo le hace el campesino? Muy temprano […] porque ya no se puede, a las 12:00 del día ya no se puede […] por el calor y también porque el sudor en el trópico, que hay humedad”.

AMLO explicó que después del medio día “el machete, por ejemplo, no se sostiene y es peligroso. Pero esa es la historia de nuestros pueblos”, y agregó que hay que “tomar mucha agua, eso se recomienda en todos los casos, en todos los casos”.

#PorSiNoLoViste | El presidente López Obrador recomienda levantarse más temprano para evitar exponerse a las altas temperaturas pic.twitter.com/D4vGyclexE — Azucena Uresti (@azucenau) June 20, 2023

Recuerdan a AMLO que él eliminó el Horario de Verano

Tras el consejo del jefe del Ejecutivo para evitar los efectos del calor extremo, en redes sociales recordaron a AMLO que fue él quien propuso eliminar el Horario de Verano en 2022.

Básicamente, el presidente pide a los mexicanos aplicar el horario de verano que el sustituyó por el “horario de Dios”.#DumbAss https://t.co/ltLhSfbZwl — 8??Carla Erika Ureña8?? (@CarlaEUrenaA) June 21, 2023

¿O sea, como? ? ¿Algo así como el horario de verano? ????? pic.twitter.com/GRTLEn4jq5 — Vicky la Viuda Traidora a la Patria (@vicky_laviuda) June 20, 2023

"Hay que levantarse más temprano ": AMLO.

- Que alguien le explique que se llamaba HORARIO DE VERANO!! pic.twitter.com/8Teyb1T9uc — Salvador Contreras ???? (@salvador_con) June 21, 2023

Esdeke vamos a vivir bajo el horario de Dios.

Ah no, epérense, ¡levántese más temprano!

¿Se acuerdan que quité el horario de Verano por ser un horario neoliberal?

¡Pues despiértense más temprano, pero como ya lo digo yo, ahora ese horario, es un horario del bienestar! ????????? https://t.co/XnmnDXZ6v9 — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) June 21, 2023

PREGUNTA : Si el Presidente aconseja levantarse más temprano por la ola de calor , NO hubiese sido mejor Haber aplicado el horario de verano que el canceló ? Digo es pregunta , igual me equivoco ! ?@lopezobrador_? pic.twitter.com/paUzhE06je — Mario Di Costanzo (@mario_dico50) June 20, 2023

Político mexicano descubre el horario de verano. https://t.co/a6nUrlk3U5 — León Economista (@LeonEconomista) June 21, 2023

¡Se me ocurre una idea!

¿Por qué no definir un horario oficial en el que todos los levantemos una hora antes durante los meses de verano? Le podríamos llamar "horario de verano", o algo así.

¿Cómo ven? https://t.co/BoDfU5l6wv — Biciteto moralmente superior (@Fco_Alcala) June 21, 2023

Queriendo acabar con 80 años de gobierno del PRI, el saco de pus nos llevó justo al retraso en todo, 80 años atrás.



La administración con mayor quema de combustóleo, la liquidación del horario de verano y el disparo en el consumo eléctrico, la liquidación de todo plan de — Nina ???????? (@Lili29152491) June 21, 2023

Si entienden ??

Solo por sus calzones @lopezobrador_ elimino el horario de verano

Ahora escuelas, trabajos tiene que hacer modificaciones ante esta ola de calor. Ahora usamos más energía eléctrica y @CFE_Contigo no puede surtir. Y las energías limpias?? pic.twitter.com/5vXs05FdBj — Consuelo (@xanat711) June 20, 2023

No pos #CronicasChairas

uta el mismo p3ndejo que Quito el horario de Verano para que la gente se levantara más tarde, ahora dice que es mejor que se levanten una hora más temprano para que no se calcinen, puro Pejendismo De 4Ta.. #WeTuitAsOne #NeverGiveUp #Thisistheway https://t.co/DuiPxd5757 — DANY VILLA BOY 2024 (@Dannyboy1961) June 21, 2023

Fue el pasado 29 de septiembre cuando la Cámara de Diputados aprobó eliminar el horario de verano en México con 445 votos a favor, 8 en contra y 33 abstenciones.

En octubre siguiente el Senado de la República avaló la propuesta enviada por López Obrador con 445 votos a favor, 8 en contra y 33 abstenciones siendo el domingo 30 de octubre de 2022 el último día que se realizó el ajuste en los relojes, pues se adelantaban una hora al iniciar el horario de verano.

El horario de verano en México estuvo vigente desde 1996.

De haberse mantenido el horario de verano el primer domingo de abril del 2023 se habría adelantado el reloj una hora en el país, salvo en los 33 municipios de la franja fronteriza y Quintana Roo.

Sobre este tema; Horario de Verano. ¿Qué pasa si se elimina para 2023?

AMLO no reconoce muertes por ola de calor en México

La mañana de este martes, López Obrador también rechazó que en el gobierno federal se tengan reportes de muertes por la ola de calor que azota al país a pesar del comunicado emitido por la Secretaría de Salud sobre un total de ocho defunciones relacionadas con las temperaturas extremas.

Se trató de tres muertes en Veracruz, dos en Quintana Roo, dos Sonora y una en Oaxaca.

"No tenemos como lo expresé la vez pasada, un informe así valido de que se hayan perdido vidas por el exceso de calor", dijo el mandatario, quien contó con la presencia de Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud en la 'mañanera' de hoy para corroborar la nueva versión oficial.

"Algunas fuentes citan a la Secretaría de Salud a sobre supuestos muertos, fallecidos por muertes de calor [...] No, no lo tenemos, eso no ha llegado en la toma estadística que sería de dos semanas para acá, donde sería más notorio, pero lo informaremos cuando esto sea en los próximos días", señaló.