'Alito' Moreno arremete contra diputados por renuncia masiva al PRI en Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI reaccionó negativamente a la renuncia de los diputados de Hidalgo al partido, lo que dejó al tricolor sin representantes en el Congreso local por primera vez en su historia.

El día de ayer los ocho diputados y diputados del PRI en el Congreso de Hidalgo, entre los que se encuentra el líder estatal del partido, presentaron sus renuncias al partido y se declararon legisladores independientes.

Antes del mensaje de ‘Alito’ Moreno, la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano Austria llamó “traidores” a los diputados que renunciaron al PRI en Hidalgo, pero no a sus cargos en el órgano legislativo y sus sueldos.

“Quienes hoy renuncian nos dejan claro que no sólo usaron al PRI para ocupar posiciones, prueba de ello es que renuncia al partido, pero no al cargo por el que cobran. Los que se van, hace mucho que se fueron”, acusó.

?? Mensaje para las y los verdaderos priistas de #Hidalgo. pic.twitter.com/EXckuThUW0 — Carolina Viggiano (@caroviggiano) June 20, 2023

‘Alito’ Moreno arremete contra exdiputados del PRI

Tras la renuncia masiva de diputados del PRI en Hidalgo, el dirigente nacional del partido dijo que las acciones fueron realizadas por políticos que no tienen vergüenza, especialmente aquellos que llegaron al cargo vía plurinominal ya que fue el partido el que los puso en el curul.

“A todos los cargos que llegaron […] sobre todo por la vía plurinominal, llegaron por la militancia del partido, no tienen vergüenza”, dijo sobre la salida de los diputados, que se suma a la renuncia del exgobernador Omar Fayad Meneses, quien fue parte de la militancia priista por 40 años.

Renuncia al PRI el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, tras 40 años de militancia. pic.twitter.com/lpKP8IXWyX — Valeria Marcial (@ValeriaMarcial) June 16, 2023

‘Alito’ Moreno afirmó que los legisladores hidalguenses que renunciaron ya tenían tiempo sin formar parte del partido así que no pierden algo significativo e incluso hizo público el llamado a los Comités Estatales a “tirar a la basura” las cartas de renuncia.

El líder del tricolor dijo que desde su perspectiva estos personajes dejaron de aportar al partido desde hace tiempo y solo buscan dar la imagen de que hay una “desbandada” el PRI, cuando esto no es verdad.

“Quienes dicen que se van, cuando ya no están. ‘Voy a renunciar’, pues si ya no estaban, por eso les dije que me traigan un bote de basura. Ya les dije a todos los Comités, pongan el bote de basura y ahí todas (las renuncias) a la basura porque ya no representan nada, porque nunca estuvieron”, dijo.

Alito Moreno se lanza contra Omar Fayad tras renunciar al PRI



Moreno Cárdenas sostuvo que los militantes del PRI de verdad se conocen, saben como han aportado en campaña y saben quiénes en realidad están trabajando con Morena para evitar la cárcel u otros problemas.

“Las y los priistas nos conocemos y sabemos qué priistas estuvieron en la campaña y sabemos qué priistas le hicieron el trabajo al gobierno de Morena, de lacayos, de esquiroles y de esbirros, porque están muertos de miedo de que los metan a la cárcel”, expresó.

¿Por qué renunciaron al PRI en Hidalgo?

Los legisladores responsabilizaron a la dirigencia nacional del partido, encabezada por ‘Alito’ Moreno, de su renuncia al PRI por cerrar espacios a quienes difieren con el liderazgo del tricolor a nivel nacional.

“Los presentes nos manifestamos en contra de la simulación y falta de respeto a liderazgos legítimos y presentes en el PRI Hidalgo […] Las acciones de la dirigencia nacional han echado para abajo las dirigencias locales”, acusó el diputado Julio Valera Piedras.

“Por vez primera en la historia la Dirigencia Nacional toma acciones que nos obliga a repensar y tomar acciones contundentes y expresar el rechazo de las decisiones que desde hace 4 años se toman", sostuvo el legislador.

Diputados renuncian al PRI en Hidalgo

La renuncia masiva de los diputados se dio un año después de que el PRI perdió la gubernatura en Hidalgo tras 93 años de encabezar al gobierno estatal; en ese sentido, ‘Alito’ Moreno aseguró que el partido aún es relevante en el escenario político actual.

“Las renuncias de estos 10, 12, cinco, todos los priistas son importantes y quisiéramos que todos estén, pero que estén los leales, los comprometidos, los que han estado en las buenas y en las mala”, concluyó.

