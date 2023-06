¿Qué dice la carta de Héctor 'El Güero' Palma a AMLO? Filtran una de tres misivas

CIUDAD DE MÉXICO.- Jesús Héctor Palma Salazar alias ‘El Güero’, identificado como el narcotraficante fundador del Cártel de Sinaloa, envió tres cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar que es víctima de corrupción.

En una de las cartas, hecha pública por el medio Proceso, ‘El Güero’ Palma dijo ser víctima de la corrupción dentro del Centro Federal de Readaptación Social número 1 ‘El Altiplano’ así como presiones de funcionarios a sus familiares.

La carta de ‘El Güero’ Palma

En una carta de cuatro páginas, escrita por su puño y letra, Héctor ‘El Güero’ Palma pidió ayuda a López Obrador porque aseguró que funcionarios federales le exigen fuertes cantidades de dinero para dejarlo en libertad.

Las autoridades presuntamente le dicen que están encerrados “los que no tienen dinero para comprar su libertad”.

Palma Salazar le recuerda a AMLO que siempre “hace hincapié de que en su gobierno ya no hay corrupción”, sin embargo, dice ser víctima de la corrupción “que usted (presidente) se ha empeñado a combatir y desterrar”, ya que funcionarios de “diferentes instituciones” le piden cantidades estratosféricas de dinero a cambio de su libertad.

Además afirmó que han visitado a sus familiares en Sinaloa para decirles que reúnan el dinero en dólares e incluso les ofrecieron “facilidades de pago para cubrir el monto”.

El detenido también sostuvo que ha sido víctima de torturas, y resaltó que ha pasado 27 años en prisión durante los cuales perdió salud y seres amados.

La carta presentada por Proceso tiene el sello de recibido de "Presidencia de la República. Atención Ciudadana”, con fecha 17 de noviembre de 2022.

Seis preguntas de ‘El Güero’ Palma a AMLO

En la carta enviada por el narcotraficante al presidente le hace seis preguntas sobre su situación.

“¿No son suficientes los años de cárcel que he vivido para pagar los errores en el pasado cometido?”.

“¿No funciona el sistema de reinserción social de nuestro país?”.

“¿No puede un hombre redimirse y enmendar su vida?”.

“¿Puede el pasado de un hombre condenar su futuro?”.

“¿Acaso el hombre imperfecto, no es perfectible?”.

“¿Puede más el instinto corruptor de un grupo de funcionarios públicos?”.

Palma Salazar sostiene que “no existe delito alguno, como pretenden hacerlo parecer, fabricándome delitos, haciéndome víctima de acusaciones perversas, que tiene por finalidad obtener dinero que no tengo, delitos que no cometí, por los cuales no tengo que pagar”.

Además concluye su carta alegando que los funcionarios que pretenden extorsionarlo son “funcionarios en activo” de la Fiscalía General de la República, y espera que su queja sea atendida por el Ejecutivo.

‘El Güero’ Palma denunció por primera vez la presunta extorsión ante un jue en la audiencia programada para el 10 de mayo que se pospuso al 1° de junio.