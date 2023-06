Renata Rojas, otra mexicana que viajó a ver los restos del Titanic

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde niña, la buceadora mexicana Renata Rojas soñaba con ver el naufragio del famoso transatlántico que se hundió en su viaje inaugural en 1912. Sin embargo, fue hasta 2022 que hizo su primera expedición en el Oceangate, donde viajo hacia el Titanic.

En entrevista para "Exploring By The Seat Of Your Pants", Rojas, oriunda de Cozumel, explicó que su amor por el mar comenzó desde que tenía 12 años debido a que su padre, quien es instructor de buceo, le daba clases desde muy joven en la península de Yucatán.

"México en general es un lugar para bucear hermoso cada costa, no solo Cabo San Lucas, la península de Yucatán, es hermoso donde quiera que vayas ves ballenas, mantas, pequeños y grandes peces, focas, lobos marinos y todo lo que te puedas imaginar", dijo.

Asimismo, la mujer que cuenta con una amplia experiencia buceando en diferentes partes del mundo, platico que desde que estaba en el bachillerato tenía una particular atracción sobre los naufragios, "quería ir a buscarlo, quería ser la persona quien lo encontrara", indico.

Desde entonces se inscribió a Woods Hole en la Universidad y comenzó a coleccionar cosas sobre el Titanic: libros, películas, revistas y todo lo que pudiera absorber en lo que encontraba una compañía que organizara viajes hacia el naufragio.

"Para ir a una expedición quería saber más al respecto; leí todo lo que pude, vi todas que pude y ahora voy a ir a una expedición al Titanic", comentó.

Mexicana realiza su primera expedición al Titanic

Fue hasta 2017 cuando encontró el Oceangate, una empresa privada estadounidense que proporciona activos sumergibles tripulados para el turismo, para hacer su primera expedición hacia el Titanic; sin embargo, explicó que en 2019 tuvo que esperar debido a la pandemia por el Covid-19.

Pese a que sabía de los peligros a los que estaba expuesta al decidir involucrarse en las expediciones, en 2022 la mexicana Renata Rojas hizo su sueño realidad y viajó a ver los restos del Titanic.

Durante la expedición relató que también se enfrentan retos al momento de sumergirse en grandes profundidades en donde deben realizar un mapa del transatlántico para compararlo con mapas anteriores, así como las fuertes corrientes marinas que pueden llevarlos a cualquier lugar.

"Cuando estás adentro es básicamente como si estuvieras en un avión, sientes una gran presión, estas dentro de una atmósfera y tienes esa gran vista de frente que te deja ver el Titanic".

Mission specialists crew ready ro board Titan for a Test Dive! pic.twitter.com/AYmNaG4lBa — Renata Rojas (@RojasRenata) July 25, 2021

Sigue la búsqueda de Titán, el submarino que llevaba turistas a ver el Titanic

Autoridades costeras de Estados Unidos y Canadá han desplegado un operativo en toda la zona donde se hundió el Titanic; sin embargo, el tiempo ha sido algo crucial para agilizar el rescate ya que, la falta de oxígeno y alimentos que tiene el submarino hace que peligre la vida de cinco personas.

En la zona varios barcos, robots y aviones buscan al sumergible y de acuerdo con el capitán Jamie Frederick, la ubicación de la búsqueda "vuelve excepcionalmente difícil la movilización rápida de grandes cantidades de equipamiento".

Te puede intersar:

Desaparece un submarino que llevaba a turistas a ver los restos del Titanic

¿Dónde se hundió el Titanic? Google Maps revela las coordenadas

Identifican a tripulantes del submarino que se perdió en expedición al Titanic

¿Cuándo va a desaparecer el Titanic? Los viajes en submarino para verle tendrían los días contados

Turismo de élite: el espacio, la zona de guerra, el Titanic y otros viajes solo para ricos