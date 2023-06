Ebrard: Mi sueño es tener el mejor sistema de salud

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y EFE).— Las “corcholatas” presidenciales continuaron ayer sus recorridos por el país, en busca de simpatías para ganar la “coordinación de la Defensa de la Transformación” de Morena, rumbo a 2024.

“Les tengo una noticia, vamos arriba en las encuestas”, aseguró Claudia Sheinbaum durante una asamblea informativa en la zona centro de Tijuana, Baja California. Ante decenas de personas, la exjefa de gobierno dijo que van arriba en las encuestas porque la gente sabe que ella siempre ha estado a lado de la transformación, de las luchas sociales del país como la defensa de la educación, salud y de la democracia, así como en la formación del partido Morena.

En ese sentido, recordó que renunció a su cargo para participar en la encuesta del proceso interno de Morena para la definición del Coordinador de la Defensa de la Transformación, la cual se llevará a cabo a finales de agosto y principios de septiembre. “Es una encuesta donde no se sabe dónde van a ir a tocar, va a tocar en algunas cosas del país, y ahí se va a definir quién será el coordinador o coordinadora de defensa de la transformación ese es el proceso que estamos viviendo", reiteró.

Claudia Sheinbaum destacó que en México cada vez más personas están conscientes de que llegó el momento de que ellas sean las grandes protagonistas de la historia. “Hoy, hombres y mujeres están de acuerdo en que es tiempo de las mujeres. (...) ya no queremos que nunca más haya violencia contra las mujeres y para eso tenemos que erradicar toda forma de discriminación, para que haya igualdad debe de haber espacios para todas en la vida pública”, indicó.

En este sentido, también enfatizó la necesidad de que el movimiento de la 4T continúe dando pasos firmes a favor de toda la ciudadanía, pues garantizó que México está viviendo uno de los mejores momentos de su historia al tener un presidente que dejó de gobernar para unos cuantos y que sobre todas las cosas ha trabajado para eliminar la corrupción que imperaba en gobiernos pasados. “Andrés Manuel López Obrador es un hombre de convicciones que se ha transformado al país. Tenemos que seguir organizados, trabajando por lo que llamamos la revolución de las conciencias, seguir haciendo conciencia de que no queremos que regresen los corruptos de antes”, comentó.

A su llegada, fue galardonada con el apoyo de comunidades de los pueblos originarios de Tijuana, quienes reconocieron su trabajo en estos cuatros días de convivencia con el pueblo a través de una ceremonia tradicional con copal y cantos, con la misión de brindar resguardo en sus siguientes caminos.

Ayer mismo, otra de las “corcholatas”, Marcelo Ebrard, señaló que el bloque de oposición deberá definir sus tiempos para la elección de la candidatura presidencial, aunque algunos “siempre llegan tarde”.

“Yo diría que cada partido tendrá su propio proceso. Hay unos que siempre llegan tarde, pero no me toca a mí informar o incidir en sus decisiones”, dijo al término de un evento. “Nos vemos el año que entra, no importa, está bien, nosotros mientras vamos a caminar”, señaló.

Rechazó que exista un proceso anticipado, ya que “la final” entre el partido Morena, PT y Partido Verde será hasta el 7 de septiembre, cuando se defina al coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación.

Subrayó que la muestra para la realización de la encuesta es uno de los principales elementos de este ejercicio. “La muestra de referencia para nosotros son las encuestas nacionales del Inegi, que son la fuente de información más confiable que tenemos”, apuntó.

Durante la inauguración del Congreso de la Asociación de Hospitales Privados, Ebrard espresó también su deseo de que el país tenga el mejor sistema de salud de América.

“Nosotros tenemos un sueño, los que formamos parte de este movimiento, que es tener el mejor sistema universal de salud del continente americano”, dijo.

Explicó que ello significa ampliar la cobertura y al mismo tiempo elevar la calidad “porque tenemos nuevos requerimientos, las enfermedades cambian”.