Influencer acusa a yucateco de intentar secuestrarla: ''Grabaron mis gritos''; él confirma los hechos

QUERÉTARO.— Para aumentar su popularidad, hay varios influencers dispuestos a hacer cualquier cosa, así implique consecuencias realmente importantes.

La tiktoker Jimena Jiménez reafirmó este hecho al confesar que ella fue víctima de un secuestro, que un presunto amigo quiso hacer pasar como una broma pesada.

La joven denunció que un influencer yucateco la intentó privar de su libertad y que todo lo sucedido quedó grabado, pues el culpable planeaba subirlo a redes sociales. Su trágica historia desató las reacciones y comentarios de internautas.

Jimena Jiménez, influencer de Querétaro, afirma que un amigo yucateco intentó secuestrarla

Fue a través de TikTok que la joven compartió un clip en el que narró el traumático momento que vivió por culpa de una persona a la cual consideraba un amigo.

En el vídeo, compartido en la cuenta identificada como @jimena.jimenez, la influencer relató que decidió romper el silencio pese a que era un tema delicado debido a que le trajo secuelas de ansiedad.

“Es un tema delicado, me sacó traumitas y no confío en nadie. Yo hace unos años tuve una amistad con una persona de redes, fue una amistad bonita... Yo nunca pensé que fuera a pasar algo malo con esta persona, porque yo confiaba en él”, comenzó a contar la chica.

La tiktoker continuó con su relato sin dar nombres, pero sí mencionó que el intento de secuestro ocurrió en su casa en Querétaro.

Asimismo, Jimena mencionó que lo extraño de aquel día fue que su "amigo" le dijo que la acompañaría a hacer sus diligencias, pero anteriormente jamás se había ofrecido.

“Esta persona jamás me acompañaba a nada, entonces me acompaña y cuando regreso estaban todas las puertas de mi casa cerradas. Mi mamá siempre deja las puertas abiertas de la oficina, la cocina, los cuartos... se me hizo raro y le dije que no recordaba haber cerrado las puertas, a lo que él dijo que seguramente había sido el aire”, puntualizó la joven.

Jimena Jiménez pasó por alto ese detalle para luego subir a su habitación en compañía de su acompañante, pero estando en el cuarto, el yucateco le dijo que sacara a sus perros, esto hizo que la joven se desconcertara aún más, pero nuevamente no le dio mayor importancia.

“Los saqué y del armario salen cinco vatos en capucha, vestidos de negro, me taclean, me ponen una bolsa de plástico en la cabeza, me empiezan a gritar. Yo por cinco segundos vi mi vida pasar”, explicó la chica en su vídeo de más de seis minutos de duración.

@jimena.jimenezr No voy a disculparme por subir este video, contarlo no se acerca a todo lo que tu me hiciste sentir y la inseguridad que cargo todos los dias desde entonces. Ojala aprendas a dejar de mentir en tus videos por vistas, ya me jodiste a mi ya parale. ? sonido original - Jimena

La joven, pese a la angustia que estaba atravesando, se preocupó por ver cómo se encontraba el influencer originario de Mérida, Yucatán, pero fue ahí cuando empezó a sospechar de que él podría estar coludido con los presuntos delincuentes.

“...Yo pensé: ‘¿esto es falso? ¿me están jugando una broma?...Pensé: ‘estos son unos mocosos, no me están secuestrando, me están haciendo una broma de mal gusto...” añadió la joven, quien al ver los zapatos de los presuntos secuestradores vio que tenían tenis de lujo.

Sin embargo, los encapuchados obligaron a Jimena a salir de su casa, tomaron las llaves de su coche y la llevaron a un lote baldío en donde la amenazaron de muerte.

“Nos empujaron y nos dijeron: ‘Últimas palabras antes de morir’... me quitaron la bolsa que estaba rotísima y me dijeron que era broma. Mi examigo de: ‘Te la creíste’...”, expresó la tiktoker.

Jimena relató que cuando la regresaron a su casa, a su "amigo" le empezaron a llegar los vídeos de “la broma”. Tras ver los clips, el yucateco le pidió consejos a la influencer para subir de forma atractiva los vídeos y que se viralizaran.

“Grabaron todo. Había un teléfono escondido en el cuarto, grabaron mis gritos, grabaron como yo estaba muriéndome de miedo... Veo los videos y él dice: ‘Los voy a editar para subirlo a mi TikTok, ¿cómo le debería de poner de título: ‘broma a mi mejor amiga?”, contó la creadora de contenido.

Finalmente, la influencer de Querétaro se dirigió a su examigo para externarle que "lo odia": “Sé que está viendo este video, quiero que sepas que te odio. Me hiciste pasar por una cosa cule#$%&, querías subirlo a redes. Querías subir vídeos de mí gritando por mi vida”, concluyó la joven.

¿Quién intentó secuestrar a Jimena Jiménez? Internautas señalan a alguien

Luego de que Jimena Jiménez contó su angustiante historia, internautas comentaron que el "amigo" que la intentó secuestrar podría tratarse del influencer Mau López.

“Si es Mau López , el 9 de marzo la madre se va de viaje y lo deja a cargo de su casa e hijas”. “El 10 de marzo ella estaba con Nicco Vives, con MAU estaba el 9 de marzo y siguió grabando con MAU en julio y agosto...”, son algunas de las menciones. El influencer yucateco tras el revuelo que generó la confesión de Jimena, admitió ser él quien hizo la "broma"

En uno de los comentarios, Jimena respondió desde su cuenta oficial que Nicco Vives no había sido el “amigo” que mencionó en su historia. Y, posteriormente, Mau confirmó que él fue el responsable.

