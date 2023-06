Ministros de la SCJN no tienen ‘calidad moral’: AMLO arremete por revés al ‘Plan B'

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el declarar inválido el llamado ‘Plan B’ a la reforma electoral al acusarlos de defender a una “minoría rapaz y corrupta” y no tener “calidad moral”.

“Con qué autoridad moral cuestionan el procedimiento del Poder Legislativo, no tengo por qué opinar lo que hace el Poder Legislativo”, afirmó AMLO durante su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 23 de junio.

Poder Judicial ‘secuestrado’ por conservadores, afirma AMLO

En la ‘mañanera’ de hoy, López Obrador aseguró que antes del 2018 – cuando fue electo presidente – el gobierno de México estaba secuestrado por una minoría, pero ahora “no pueden dominar el Poder Ejecutivo ni Legislativo”.

Por tal motivo “buscan encumbrar al Poder Judicial y convertirlo en el supremo poder conservador”, mientras que los ministros de la SCJN solo buscan proteger y defender los intereses de la “minoría rapaz y corrupta” que existía en México.

Además, acusó a los ministros de la Corte de no tomar en cuenta al ‘pueblo’ al decidir sobre los asuntos de los mexicanos.

AMLO acusa a la @SCJN de intromisión tras sepultar el Plan B electoral y señala a los ministros de defender intereses de una ‘minoría rapaz y corrupta’ ?? pic.twitter.com/Kih40jXxIG — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 23, 2023

“Como ciudadano les diría (al pueblo) no se metan en ese litigio, no caigan en esa provocación, déjenlos porque están menospreciando al pueblo, piensan que pueden hacer sus fechorías y que el pueblo no se da por enterado”, afirmó desde Chiapas.

SCJN invalida ‘Plan B’ de AMLO

El día de ayer el Pleno de la SCJN inválido la segunda parte del ‘Plan B’ de AMLO por considerar que hubo varias violaciones al procedimiento legislativo por los integrantes de la bancada de Morena y los partidos aliados.

La SCJN determinó invalidar la segunda parte de las reformas electorales por mayoría de nueve votos; únicamente las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa votaron en contra del proyecto de invalidez.

A principios de mayo, SCJN también invalidó la primera parte del decreto del 'Plan B'.