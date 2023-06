AMLO rechaza que proceso interno de ‘Va por México´ sea 'antidemocrático'

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el bloque opositor, representado por la alianza ‘Va por México’, viole los tiempos electorales al iniciar un proceso interno de manera pública para designar a su candidato a la presidencia en 2024.

Similar a la estrategia de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, ‘Va por México’ anunció la creación del Frente Amplio por México que se encargará del proceso para elegir al candidato presidencial de la oposición.

¿AMLO defiende a ‘Va por México´?

Durante su conferencia ‘mañanera’, el presidente López Obrador consideró que el proceso interno de ‘Va por México’ para nombrar a su candidato en las elecciones presidenciales de 2024 no es “contrario a la democracia”.

"Pienso que la vida pública tiene que ser cada vez más pública y hay que dejar de simular y que no haya tapados, que no haya dedazo, que no haya cargadas, que no haya imposiciones. Eso es lo que tiene que cuidarse”, sostuvo AMLO.

Las declaraciones del mandatario se dan después de que la coalición del PRI-PAN-PRD anunció que elegirán a su candidato por medio de una consulta popular; esto después de que darse a conocer que Morena elegirá al suyo a través de una encuesta.

Ambos procesos fueron cuestionados por adelantarse a los tiempos electorales, incluso, el bloque opositor habría denunciado la encuesta de Morena ante el INE, sin embargo el mandatario descartó que se apliquen sanciones.

“No creo yo que el INE (Instituto Nacional Electoral) ni el tribunal prohíban o impidan que las organizaciones políticas lleven a cabo sus procesos para elegir a los dirigentes de los movimientos”, sostuvo este martes desde Palacio Nacional.

'Va por México' presenta método para elegir candidato

Aunque estos procesos internos tienen el propósito de designar al candidato presidencial, ambos partidos dieron nombres diferentes al puesto que no hacen alusión directa al proceso, esto para no violar el periodo previsto en la ley electoral para el arranque de campañas presidenciales.

AMLO afirmó que no ha iniciado el período de precampañas, por lo que no hay precandidatos.

La oposición nombró el cargo como al Responsable de la construcción del Frente Amplio por México, mientras que Morena lo designó como Coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación.