Denuncian presuntas irregularidades de Julio Valera Piedras en PRI Hidalgo

PACHUCA- El nuevo dirigente estatal del PRI Hidalgo, Marco Antonio Mendoza Bustamante, informó que presentarán denuncian contra su predecesor, Julio Valera Piedras, por distintas irregularidades durante su tiempo en funciones y una deuda de más de 25 millones de pesos.

“Hemos recibido denuncias y solicitudes sobre señalamientos de corrupción y queremos decirles con toda claridad y con toda contundencia que hemos estado haciendo análisis de esos datos de prueba”, dijo Mendoza Bustamante.

El priista indicó que en los próximos días se interpondrá la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

Mendoza Bustamante, recién nombrado dirigente estatal del PRI en Hidalgo, hizo un llamado al encargado del despacho, Santiago Nieto Castillo, para que sean investigados los presuntos actos de corrupción de Julio Valera Piedras.

“He solicitado al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, pueda enviarnos al órgano interno para organizar una auditoría minuciosa y vamos a presentar las denuncias correspondientes”.

“De lo contrario se estará confirmando lo que muchos de ustedes han vertido en distintas notas, se ha invertido mucha tinta, donde se afirma que hay un pacto de impunidad” con Morena, a donde se unirían los desertores del PRI.

Presuntas irregularidades de Julio Valera Piedras

Asimismo, denunció las ‘malas condiciones’ en que recibió el Comité Estatal del PRI:

“Recibimos un Comité Estatal con las puertas cerradas, un comité vacío, pero también nuestras dirigencias municipales en el abandono, nos decían que no había trabajo, que no había reuniones, no había comunicación”.

Entre las anomalías destacó una cuenta congelada, deudas de pago inmediato por más de 2 millones de pesos, y multas que no se relacionan a cuestiones de campaña, sino al mal uso de los recursos.

“Multas importantes por malos manejos por cerca de 2 millones de pesos en lo inmediato, y en un mes aproximadamente, nos ha referido el Instituto Nacional Electoral que nos será notificada una de alrededor de 4 millones de pesos, y es inminente una multa por 9 millones de pesos”.

Renuncia masiva del PRI Hidalgo

Semanas pasadas se produjo una renuncia masiva en el PRI Hidalgo, primero con la salida del exgobernador Omar Fayad Meneses, quien fue parte de la militancia priista por 40 años.

Posteriormente, renunciaron los ocho diputados del PRI en el Congreso de Hidalgo para declararse independientes, lo que dejó al tricolor sin representantes por primera vez en su historia. También 15 alcaldes, 70 regidores y síndicos.