AMLO respalda 'tregua de paz' entre Madres Buscadoras y cárteles ¿Hará lo mismo?

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldo la ‘tregua de paz’ entre los colectivos de Madres Buscadoras y cárteles, pero descartó que su gobierno tenga contemplado un acuerdo con el narcotráfico.

“Es muy bueno, todo lo que signifique llamar a la paz y a que no haya violencia, tenemos que apoyarlo”, dijo el mandatario sobre el llamado a la paz de las Madres Buscadoras al narcotráfico.

Las declaraciones de López Obrador se dan después de que Ceci Flores, integrante y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, aseguró que varias células delictivas respondieron favorablemente al llamado de paz de familiares de desaparecidos.

AMLO consideró que los colectivos de madres buscadoras pueden contribuir a calmar el clima de violencia en el país al convencer a criminales de abandonar las actividades ilícitas, por lo que respaldó su tregua por la paz.

“Yo celebró que las mamás de los desaparecidos y de las víctimas estén con esta campaña. Que nos ayuden a convencer a quienes se dedican a estas actividades ilícitas de que abandonen esas actividades”.

“Que ellos tomen la iniciativa y que abandonen la actividad ilícita y que no sigan dañando, pero nosotros no tenemos contemplado un acuerdo”, sostuvo.

Sobre el acuerdo de madres buscadoras y criminales dice AMLO:



"Ellos tomen la iniciativa y que abandonen la actividad ilícita y que no sigan dañando pero nosotros no tenemos contemplado un acuerdo...todo lo que signifique a llamar a la paz tenemos que apoyarlo": @lopezobrador_ pic.twitter.com/bv7fHkVyWM — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) June 28, 2023

López Obrador también hizo un llamado a los grupos delictivo a escuchar la petición de paz de los familiares de víctimas de desaparición forzada, sin embargo, resaltó que “nosotros (Gobierno de México) no tenemos contemplado un acuerdo”.

“Qué bueno que hay esa actitud de las madres de los desaparecidos y también que escuchen los que se dedican a la delincuencia, nada más que nosotros no podemos garantizar que no se va a actuar en contra de los que violan la ley, eso no lo podemos hacer. No puede haber impunidad”.

Madres Buscadoras de Sonora hacen llamado a la paz

La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, dijo que ha recibido una respuesta favorable por parte de grupos criminales a su petición de una “tregua por la paz”.

En un mensaje en redes sociales, la activista agradeció a los cárteles que aceptaron el llamado a la paz de decenas de familiares de desaparecidos en el país e hizo una invitación a otras células delictivas para sumarse a la tregua.

“Es un llamado respetuoso, muy respetuoso, para que se sumen a este gran llamado de paz, estamos muy a tiempo de calmar este amado país”, dice la representante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

"Los cárteles están aceptando edte pacto de paz", dice Ceci Flores @CeciPatriciaF, madre buscadora de Sonora.

Llama a otros grupos a sumarse y pide les entreguen a sus familiares desaparecidos a las familias que los buscan. pic.twitter.com/pF7rqDcXCB — Monica Garza (@monicagarzag) June 27, 2023

Ceci Flores no mencionó los nombres de los grupos criminales que se sumaron a la petición, aunque días antes de su anuncio el Cártel de Noreste mandó un mensaje al presidente expresando su deseo de unirse a una tregua por la paz.

Fue durante la conferencia ‘mañanera’ del pasado 30 de mayo, el mandatario respaldo la propuesta de la activista Delia Icela Quiroa Flores Valdez, de un “acuerdo de paz y erradicación de la desaparición forzada de personas” con los grupos criminales.

“Esta organización da respuesta a su llamado de tregua y se une a la misma sin que esto por ningún motivo signifique debilidad sino que se busque la paz y el bienestar de México”, expresó el mencionado cártel en un vídeo con sicarios que tenían el rostro cubierto y usaban equipo táctico.

#Entérate | Presuntos miembros del Cártel del Noreste difunden un video dirigido a AMLO donde aceptan la tregua por la paz propuesta por Madres Buscadoras de Sonora. pic.twitter.com/reeRnE9Ith — EL NORTE (@elnorte) June 23, 2023