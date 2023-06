Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum: Le dijiste que no puede a la persona equivocada

Luego de que la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz confirmó su interés en ser candidata de la oposición a la Presidencia la aspirante al mismo cargo por Morena, Claudia Sheinbaum, le advirtió que no cualquier mujer puede ser presidenta.

La senadora no se quedó callada y, por medio de un video donde "resume" su evolución como persona, le responde a la "corcholata" de Morena que "le dijo que no puede a la mujer equivocada".

En redes sociales, Xóchitl Gálvez subió un vídeo con imágenes de tipo caricatura de una niña que va creciendo y al final termina siendo la legisladora.

Conforme va pasando dice: "No puede quien no sueña, no puede quien no tiene un propósito, yo viví donde no se podía vivir, yo crecí donde no se podía crecer, yo amé donde no se podía amar, le dijiste que no puede a la persona equivocada".

Aunque no la menciona por su nombre el mensaje claramente es en respuesta a lo dicho por Claudia Sheinbaum.

Y agrega: "Dime loca, dime india, dime terca, pero NUNCA me digas que no puedo".

Reacciones a la respuesta de Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum

El video de inmediato generó reacciones de políticos y otros usuarios, quienes, entre otras cosas, señalaron que salió la horma de sus zapatos a las "corcholatas" del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Creo que la más soberbia y la más sumisa de las “corcholatas” acaba de encontrar la horma de su zapato.

