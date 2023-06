Hallan sin vida a Jesús González Ríos, líder del PVEM secuestrado en Guerrero

COPALA.- Jesús González Ríos, dirigente municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue hallado sin vida horas después de que sus familiares denunciaran su secuestro.

Lo anterior fue confirmado por el senador con licencia y aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Manuel Velasco, a través de redes sociales y medios locales.

Hallan sin vida a líder del PVEM secuestrado en Guerrero

La noche de ayer miércoles fue secuestrado Jesús González Ríos, dirigente del PVEM en el municipio de Copala, Guerrero.

Este jueves fue hallado sin vida este jueves en el municipio vecino de Florencio Villareal, presuntamente en un camino de terracería rumbo a un balneario, según informes preliminares.

Hallan sin vida a líder del PVEM secuestrado en Guerrero

Familiares del político denunciaron que el miércoles fue interceptado por un grupo de hombres armados cuando caminaba por el centro de Copala; de acuerdo con la información inicial, fue sustraído en la calle Miguel Alemán y Leona Vicario, en la colonia La Loma.

“Condenamos enérgicamente el crimen perpetrado en contra de nuestro compañero Jesús González Ríos, líder del PVEM en Copala, Guerrero. Exigimos a las autoridades castigo a los responsables para que su muerte no quede impune”, expresó Velasco.

Desde su secuestro, los familiares de González Ríos realizaron un bloqueo en la carretera federal Acapulco- Pinotepa Nacional para exigir a las autoridades que lo localicen con vida, el cual fue retirado tras confirmarse su muerte.

Jesús González Ríos denunció amenazas en su contra

Previo a su secuestro, Jesús González Ríos denunció que había recibido amenazas de muerte de un grupo armado, más recientemente en un vídeo difundido en sus redes sociales la noche del miércoles que desapareció.

“Desde el primero de mayo, un grupo armado me está amenazando de muerte y me piden que me haga un lado y que no participe en la política para que la Presidenta Municipal de Copala, Guadalupe García Villalba, pueda poner a sus allegados”, expresó el político.

@VILLALVAZO13 secuestraron el día de hoy a Jesús González Ríos, candidato del partido verde en Copala, Guerrero. Según el video la principal responsable es la misma alcaldesa de ese municipio Guadalupe García Villalva pic.twitter.com/qtiikPZxn5 — Victor Hugo Chopin (@victorhchopin) June 29, 2023

“Externamos nuestra profunda preocupación ante esta condenable acción, de la que ha sido víctima nuestro compañero y pedimos a las autoridades que realicen acciones que permitan localizarlo [...] así como una investigación pronta que permita ubicar y castigar a los responsables de este crimen”, escribió el secretario general del PVEM en Guerrero, Alejandro Carabias.