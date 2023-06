Marcelo Ebrard insiste en la transparencia

MONTERREY, Nuevo León (El Universal).— El excanciller Marcelo Ebrard afirmó ayer que el partido Morena debe tomar muy en serio el tema de los topes a los gastos de quienes recorren el país en la búsqueda de ganar la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, porque la transparencia en cuanto al origen y montos de los recursos utilizados es un asunto mayor y “no podemos decir una cosa y hacer otra, y pienso que (el partido) están muy a tiempo de corregir”.

En rueda de prensa posterior a un encuentro con unos 180 simpatizantes reunidos en el salón Mitsubishi del Parque Fundidora, Ebrard comentó lo anterior cuestionado sobre la presentación del informe de gastos del extitular de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien aseveró que ha gastado poco más de 300 mil pesos, ante lo cual excanciller replicó a quien le formuló la pregunta “¿Y tú le crees?”.

Ebrard dijo que se está fallando en el tema de la transparencia, pues debe haber claridad sobre el origen de los recursos y en la proporción de lo que se está gastando, pues recordó que durante la reunión del Consejo de Morena, donde se establecieron las reglas de participación y el día del registro para buscar la coordinación de la defensa de la 4T, se afirmó que no habría derroche y habría transparencia en el origen de los recursos.

“Yo creo que deberíamos de sujetarnos a lo que el partido nos dio, a los cinco millones”, declaró.

Demandó que realmente se tome una decisión “para que todos los que estemos participando nos sujetemos a esos cinco millones de pesos, que no sea una aportación más, sino que sea el tope de la campaña o del recorrido”, al tiempo de asegurar que en su caso “es muy austero lo que estamos haciendo” y que no ha recibido más aportaciones que los recursos que le dio el partido.

Agregó que él ha venido marcando ese tema del gasto excesivo porque se lo dicen a donde quiera que acude. “Es una cosa evidente, eso le va a hacer daño a Morena”.

Expuso que la mejor forma de convencer a los militantes o simpatizantes del partido es “dialogando, como estamos haciendo aquí, permitiendo que hablen, respetando a la gente, en vez de convocarlos a eventos que tengan que esperar dos horas, y luego nada más hablas tú 20 minutos, no creo que ese sea el modelo”, aseveró.

El excanciller expresó que no debería haber división en el partido porque “la competencia es siempre buena, que haya diferentes opciones“, pero “lo que divide es el abuso, el no cumplir las normas que se dijeron que se iban a cumplir, eso puede crear problemas, y no nada más con un servidor, sino también en los seguidores y en los opositores que se van a aprovechar”.

Por su parte, en una visita a Acapulco, Guerrero, Claudia Sheinbaum señaló que las mujeres pueden ser lo que quieran, pues es “tiempo de mujeres”.

“Una niña, una joven, tiene derecho a ser abogada, física, ingeniería, electricista, bombera, policía, maestra, presidenta municipal, diputada, senadora, gobernadora... Y tenemos derecho a la Presidencia de la República.