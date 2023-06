Algunos restos hallados en Zapopan coinciden con desaparecidos

Algunos de los restos humanos localizados el pasado jueves en un barranco de la colonia Mirador Escondido, en Zapopan, corresponden a los de algunas de las ocho personas desaparecidas que trabajaban en un call center desde el que, presuntamente, se cometían fraudes telefónicos.

La noche del jueves la fiscalía de Jalisco señaló en un breve comunicado que ya se informó del hecho a los familiares de las víctimas durante una reunión realizada este jueves a fin de revisar los avances de las investigaciones.

"En dicha reunión se les informó sobre los hallazgos del día de ayer [miércoles] en la colonia Mirador Escondido, en Zapopan, respecto a indicios de personas fallecidas sin identificar, que en un cruce de información preliminar coincidían con las características físicas de algunos de los jóvenes que están siendo buscados, lo cual se hizo del conocimiento de los familiares y estaremos en espera de que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses emita los dictámenes correspondientes que nos confirmen la identidad de los cuerpos", señala el comunicado.

Continuamos con las investigaciones en gabinete y campo, personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas #FEPD en coordinación con diversas áreas de la Fiscalía de Jalisco trabajan de manera ininterrumpida para localizar a las personas desaparecidas en Zapopan. pic.twitter.com/2BYMF3Re4N — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) June 1, 2023

La dependencia indicó que la extracción de bolsas con restos humanos en ese lugar no ha culminado y los trabajos continuarán hasta agotar por completo la recolección de indicios con el apoyo de varias instituciones debido a lo complicado del terreno.

El miércoles, la fiscalía estatal había logrado extraer 45 bolsas con restos humanos de una barranca en la colonia Mirador Escondido, en Zapopan. En tanto, la tarde de ayer se confirmó que son ya ocho personas desaparecidas vinculadas en este caso.

La fiscalía de Jalisco confirmó que recibió la denuncia por la desaparición de un hombre de 34 años, identificado como Juan Antonio, por quien aún no se emite una ficha de búsqueda. Esta persona fue vista por última vez el pasado 22 de mayo, cuando se dirigía a trabajar y, de acuerdo con la información proporcionada al Ministerio Público por los familiares, se considera que podría estar relacionado en el mismo caso.

Esa noche, las familias de las víctimas fueron atendidas por personal de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y se les indicó que este jueves por la tarde podrían dar información preliminar sobre los cuerpos encontrados; sin embargo, eso no ocurrió. Por su parte, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, señaló que casos como este demuestran que la delincuencia organizada "no tiene límites", pero insistió en que hay quienes intentan utilizar el tema como "botín político". "Lo que no podemos permitir es [que hay] quienes quieran hacer de esta agenda, insisto una vez más, botín político", añadió el mandatario de Jalisco.