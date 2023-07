Revelan contenido de carta póstuma de Hipólito Mora, exlíder de las autodefensas

"Que mi muerte no sea en vano", expresa carta póstuma de Hipólito Mora, exlíder de las autodefensas en Michoacán.

BUENAVISTA.- El equipo de Hipólito Mora reveló una carta póstuma escrita por el exlíder de las autodefensas en Michoacán en la cual indica que ya presentía su muerte y pide que esta no sea en vano.

La revelación de la carta póstuma de Hipólito Mora se dio después de que el fundador de los grupos de autodefensas fue velado en La Ruana por familiares y amigos, sin la presencia de agentes de seguridad.

Carta póstuma de Hipólito Mora, exlíder de las autodefensas

Mientras familiares asistían al velorio del exlíder de las autodefensas, personas cercanas a Hipólito Mora revelaron una carta, presuntamente de su autoría, en la que pide continuar la lucha contra el narcotráfico y la violencia.

La carta póstuma de Hipólito Mora dice:

"Que mi muerte no sea en vano.

Lo dije en muchas ocasiones; sabía que este día llegaría. Lo dije: me voy a morir peleando, solo quiero que mi muerte no sea en vano.

Que los michoacanos, que todos presumimos bravura, seamos valientes una vez y acabemos con este mal que nos tiene en el suelo; que los policías vean que tienen la fuerza para acabar con esto; que el gobierno, el que esté, en el momento de mi muerte, se fije en los ciudadanos, antes que en sus campañas o en sus bolsillos.

Yo nunca acepté sobornos ni intimidaciones; luché sin recibir nada a cambio, más que el cariño de la gente. Los que no me quería, eran los chicos malos. Yo estaré con mi hijo Manolo y le diré a la muerte: ¿Dónde estabas, por qué me huías tanto?

Que mi muerte no sea en vano y tanto mi familia como mis amigos y mis fieles seguidores, hagan lo que tengan que hacer, para que la lucha que yo empecé, siga siendo por una causa justa para los ciudadanos.

Aquí y en el otro mundo, soy y seguiré siendo, Hipólito Mora Chávez".

Te recomendamos leer: Movimiento de autodefensas 'sigue firme', último mensaje de Hipólito Mora antes de ser asesinado

Velan a Hipólito Mora en La Ruana

Este viernes 30 de junio fue velado el cuerpo de Hipólito Mora, en una ceremonia con familiares sin la presencia de elementos de seguridad pese a las amenazas de muerte en contra de las personas cercanas al activista.

Los restos del político fueron velados en la misma residencia en la que residió en la comunidad de La Ruana, en el municipio de Buenavista.

Velan a Hipólito Mora en La Ruana

Al pie d su ataúd se colocó una foto de Mora Chávez con la frase “nosotros nos levantamos porque ya no teníamos nada que perder” y un sombrero sobre el féretro, que se presume le pertenecía.

Una imagen de la Virgen de Guadalupe se colocó a la cabeza del ataúd.

Velan a Hipólito Mora en La Ruana

Hipólito Mora fue asesinado en su natal La Ruana ayer jueves durante un ataque armado en el que también perdieron la vida sus escoltas.

¿Quién es Hipólito Mora, asesinado en Michoacán?

Hipólito Mora Chávez fue un empresario, agricultor y político mexicano así como una de las principales figuras a nivel nacional del movimiento de las autodefensas.

Originario del municipio de La Ruana, Michoacán, fundó los grupos de Autodefensa comunitaria en Michoacán en febrero de 2013 como respuesta a los ataques del cartel de Los Caballeros Templarios, lo que también le permitió tener un acercamiento a las autoridades del gobierno federal.

Mora Chávez nació el 26 de julio de 1955 y estuvo dedicado al campo desde su niñez. A los 18 años su hermano mayor le regaló un terreno en el empezó a sembrar algodón, y desde entonces se dedicó a la agricultura.