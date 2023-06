Va por México define fecha crucial rumbo a 2024 y envía mensaje a 'corcholatas'

La alianza Va Por México ya se prepara para las elecciones de 2024 y este lunes anunció que el 26 de junio dará a conocer el método que utilizarán para definir su candidato a la presidencia de la República.

En rueda de prensa, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, anunció que su partido, el PRI y el PRD, que forman la alianza, reinstalarán a partir de este lunes las mesas de trabajo entre líderes partidistas y la sociedad civil a fin de buscar la manera de hallar el mejor perfil que afronte a Morena en las elecciones presidenciales.

La fecha fue confirmada también por el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, quien en redes sociales escribió lo siguiente:

"En #VaPorMéxico2024 hemos establecido el día 26 de junio como fecha límite para la presentación del método con el cual elegiremos al mejor perfil que encabece nuestra coalición, en la contienda por la Presidencia de México. ¡Unidos vamos a ganar!".

En #VaPorMéxico2024 hemos establecido el día 26 de junio como fecha límite para la presentación del método con el cual elegiremos al mejor perfil que encabece nuestra coalición, en la contienda por la Presidencia de México. ¡Unidos vamos a ganar! pic.twitter.com/w3WcdsuExA — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 5, 2023

Va por México no aceptará "retazos de corcholatas"

Por otra parte, los dirigentes del PAN, PRI y PRD advirtieron que no aceptarán "retazos" de las "corcholatas" de Morena para que sean candidatos de la oposición a la Presidencia en 2024.

"Ningún retazo de Morena tiene cabida en la coalición Va por México. No le abre su puerta al oportunismo", indicó Alejandro Moreno.

Marko Cortés advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se le ocurra fingir un pleito con alguna "corcholata" para que quieran imponerlo como candidato de oposición.

"Lo decimos con claridad: ninguna de las 'corcholatas' será candidato de la coalición Va por México, tenemos con qué y tenemos con quién y sabemos para qué y con esa convicción es que vamos a construir", afirmó.

Proceso de Va por México para elegir candidato a presidente en 2024

A su vez, Jesús Zambrano, líder del PRD, señaló que dentro de un año tendrán que definir el rumbo del país y por ello no pueden dar cabida a ninguna "corcholata" en la alianza opositora.

¡Ninguna corcholata que salga desechada de allá, va a caber aquí! No andamos a la caza de candidaturas de ese tipo

Sobre el método para elegir al candidato presidencial de la alianza, el perredista indicó que deberá ser democrático, abierto, participativo e inclusivo tanto con perfiles políticos, ciudadanos, como con organizaciones sociales y activistas.

“Empezaremos ya, de inmediato, con esta línea y acercamientos con todos los sectores de la sociedad; nos vamos a ir de la mano con ellos para sacar la mejor candidatura”.

Aclaró que hay una condición para no estar invitado a participar en ese proceso de selección: las “corcholatas” morenistas que no hayan resultado ganadores en su respectivo proceso interno.

Opinión de Va por México de las elecciones en Coahuila y Edomex

Los líderes de Va por Mexico opinaron que los resultados de Coahuila fueron avasalladores contra Morena en las elecciones de ayer, pues aunque no lograron ganar el Estado de México la votación para los tres partidos fue importante.

Asimismo, acusaron a Movimiento Ciudadano de hacer el “juego sucio” a Morena al no participar en la elección de ambos estados en 2023 y atacar a la alianza días antes de la jornada electoral.

“Movimiento Ciudadano, que no compitió al gobierno, sí compitió para diputados locales en Coahuila y ¿saben cuantos votos obtuvo?: el 2%. Es patética la actitud de Movimiento Ciudadano, no se quieren sumar y aparte de no sumar, atacan a la oposición”, subrayó Alejandro Moreno.

Con información de El Universal y Expansión política