AMLO afirma no intervendrá a favor de nadie en Morena rumbo a alecciones en 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, tras su cena del lunes con "corcholatas" presidenciales, la maestra Delfina Gómez, virtual ganadora de los comicios del Estado de México, gobernadores y dirigentes de Morena, que se comprometió a que no va a "inclinar la balanza" a favor de nadie rumbo al 2024.

Aseguró que el encuentro, previo al que tendrá la dirigencia nacional de Morena para establecer la ruta y las reglas para la elección interna de su candidato o candidata a la Presidencia de la República, fue para "mantener la unidad y que no haya divisiones" "Los invité a cenar, pagamos todos, después de las ocho de la noche en un café restaurante de la librería Porrúa, nos reunimos para felicitar a la maestra Delfina entre todos, estábamos muy contentos con ella presente y nos reunimos para mantener la unidad, que no haya divisiones, vamos muy bien, estamos bien y de buenas, ya no puedo hablar más sobre el tema".

El presidente López Obrador dijo que asistieron todos los mandatarios y aliados de su movimiento, excepto el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo (PVEM), quien se reportó enfermo. Aseguró que durante la cena no se habló de las reglas de sucesión al interior del partido.

"Hablamos en general, de mantenernos unidos, yo he hecho el compromiso de que no voy a participar inclinando la balanza en favor de nadie en lo que tendrá que venir. "Nada de tapados, dedazo, nada de destapes, nada de imposición, allá donde está la casita del mástil de los barcos, donde mandan a los marinos que se portan mal: al carajo con todo eso, con todas esas lacras de la política", dijo.

